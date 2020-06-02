"Победа Москвы": спор "Большой семерки" из-за участия России в саммите объяснили

Фото: AP

Некоторые страны против присутствия представителей РФ на саммите

Политолог Андрей Кортунов полагает, что власти Канады и Британии протестуют по поводу приглашения России на саммит G7, поскольку думают, что это будет выглядеть как "уступка со стороны Запада".

Он рассказал, что власти обеих стран на протяжении долгого времени активно выступают против участия России в саммите. Даже присутствие страны в качестве гостя не устроит ни одну из этих сторон.

"Присутствие России на саммите G7 может быть расценено мировым сообществом как крупная внешнеполитическая победа Москвы", – промментировал Кортунов изданию "Взгляд" спор по поводу приглашения России.

Эксперт считает, что присутствие России на саммите может означать отступление Запада и намек на возвращение отношений, которые существовали между странами до ситуации в 2014 году.

Кортунов объяснил, что критика по поводу участия России в G7 не относится к самой стране, а направлена, вероятнее всего, в адрес действий Дональда Трампа. Несмотря на то что он является организатором встречи и вправе приглашать любые страны на саммит, подобные решение принято принимать совместно с другими странами-участницами.

"Британия и Канада фиксируют свою политическую позицию и показывают, что президент США не может единолично определять состав участников саммита", – говорит он.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп объявил о желании пригласить для участия в G7 дополнительно четыре страны: Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. Он лично позвонил Владимиру Путину с предложением, однако никакого официального ответа по этому вопросу от Кремля еще нет.

Некоторые эксперты полагают, что приглашение для участия в саммите унизительно для Москвы.