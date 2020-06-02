Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная / Политика

"Победа Москвы": спор "Большой семерки" из-за участия России в саммите объяснили

02 июня 2020, 16:55  •  30 • Политика
Фото: AP
Некоторые страны против присутствия представителей РФ на саммите
Политолог Андрей Кортунов полагает, что власти Канады и Британии протестуют по поводу приглашения России на саммит G7, поскольку думают, что это будет выглядеть как "уступка со стороны Запада".
Он рассказал, что власти обеих стран на протяжении долгого времени активно выступают против участия России в саммите. Даже присутствие страны в качестве гостя не устроит ни одну из этих сторон.
"Присутствие России на саммите G7 может быть расценено мировым сообществом как крупная внешнеполитическая победа Москвы", – промментировал Кортунов изданию "Взгляд" спор по поводу приглашения России.
Эксперт считает, что присутствие России на саммите может означать отступление Запада и намек на возвращение отношений, которые существовали между странами до ситуации в 2014 году.
Кортунов объяснил, что критика по поводу участия России в G7 не относится к самой стране, а направлена, вероятнее всего, в адрес действий Дональда Трампа. Несмотря на то что он является организатором встречи и вправе приглашать любые страны на саммит, подобные решение принято принимать совместно с другими странами-участницами.
"Британия и Канада фиксируют свою политическую позицию и показывают, что президент США не может единолично определять состав участников саммита", – говорит он.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп объявил о желании пригласить для участия в G7 дополнительно четыре страны: Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. Он лично позвонил Владимиру Путину с предложением, однако никакого официального ответа по этому вопросу от Кремля еще нет.
Некоторые эксперты полагают, что приглашение для участия в саммите унизительно для Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
02 июня 2020, 00:55
Трамп в охваченной протестами стране переговорил с Путиным
02 июня 2020, 08:55
"Не подать виду - иначе смерть". Греф своим "наездом" на Михалкова дал сигнал элите - политолог
02 июня 2020, 08:55
"Крым сбежал от бандеровской Украины": Герой Донбасса расставил точки, сказав правду
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати...
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Дл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 11:55
США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.