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Победа Кожемяко, ложные жалобы и обращения в полицию: Что известно о минувших выборах в Приморье

18 декабря 2018, 11:39  •  59 • Политика
Члены избиркома Приморского края подписали итоговый протокол выборов губернатора, признав Олега Кожемяко победителем. Ранее избирком заявил, что обращался в полицию по поводу ложных жалоб.
Стало известно о том, что Центризбирком признал повторные выборы главы Приморья состоявшимся. Об этом рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко,
"Выборы состоялись", - сказал он, подчеркнув, что выборы "прошли безупречно.
Он также пояснил, что ранее избирком обратился к правоохранителям по целому ряду фальшивых жалоб.
"Нас удивило количество ложных жалоб, - отметил он. - Мы внимательно изучали соцсети, у нас работала горячая линия. Обращения не подтверждались".
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности бывшего главы региона Владимира Миклушевского. Позже врио губернатора был назначен Олег Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область. На минувших выборах он смог набрать 61,88% голосов.

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