«Победа, которой нет»: зачем «Нафтогаз» заявил о возобновлении ареста акций «Газпрома»

Заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста принадлежащих «Газпрому» акций не соответствует действительности. Об этом сообщили в российском концерне. Там отметили, что речь идёт лишь об оспаривании действий швейцарских приставов, которые исключили ценные бумаги из сертификатов о наложении обеспечительных мер. При этом эксперты подчёркивают, что «Газпром» добился приостановки решения Стокгольмского арбитража, который присудил украинской компании $2,6 млрд, а потому «Нафтогаз» не может требовать принудительного исполнения вердикта и ареста каких-либо активов.

Заявление «Нафтогаза Украины» о возобновлении судом Швейцарии ареста акций «Газпрома» не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении российского концерна в Twitter.

«По данным «Газпрома», швейцарский суд 29 июня приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы «Газпрома» в этих компаниях», — отмечает концерн.

При этом отмечается, что исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» действий судебных приставов швейцарского кантона Цуг.

29 мая суд данного кантона наложил обеспечительные меры на активы «Газпрома» в компаниях Nord Stream AG Nord Stream 2 AG (проекты «Северный поток» и «Северный поток — 2» соответственно). Это было связано с попытками украинской стороны принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за недопоставку объёмов газа по транзитному контракту. На данный момент «Газпром» оспаривает этот вердикт.

При этом судебные приставы кантона Цуг после посещения Nord Stream AG Nord Stream 2 AG пришли к выводу, что арест их акций невозможен, поскольку они не находятся в офисах этих компаний, и исключили их из сертификатов о наложении обеспечительных мер. Это решение сейчас и оспаривает «Нафтогаз».

pic.twitter.com/cl6Tbb38Dm — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 5 июля 2018 г.

Между тем накануне в Киеве данное судебное решение восприняли совершенно иначе. По данным «Нафтогаза», был возобновлён арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих «Газпрому».

«Нафтогаз» не имеет возможности арестовывать активы «Газпрома», поскольку российский концерн добился в апелляционном суде округа Свеа (Швеция) приостановки решения Стокгольмского арбитража. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с RT.

«Так как это решение «Газпром» сумел приостановить, попытки «Нафтогаза» арестовать активы «Газпрома» в Европе будут пресекаться или как минимум сопровождаться большими сложностями. Пока в Швеции проходят апелляционные процессы, «Нафтогаз» не сможет отсудить у «Газпрома» его собственность и активы в Европе», — пояснил Митрахович.

Напомним, 28 июня шведский суд оставил в силе приостановку решения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». По мнению российской корпорации, это усиливает её позиции при обжаловании попыток Киева принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража. Между тем главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что решение суда округа Свеа касается только активов в Швеции и будет действовать только до тех пор, пока не будут рассмотрены аргументы о необоснованности позиций «Газпрома» остановить принудительное взыскание.

«Нафтогаз» под следствием на Украине»

Стоит отметить, что несоответствующие действительности заявления «Нафтогаза» по спору с российской стороной могут быть обусловлены попыткой отвлечь внимание общественности от расследования в отношении руководства компании.

В среду, 4 июля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об открытии уголовного производства по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза». «Вопрос в том, уполномочен ли наблюдательный совет принимать такие решения и есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана», — пояснил Луценко.

Изначально премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывал наблюдательный совет «Нафтогаза» пересмотреть решение о выплате 41 сотруднику компании бонусов на общую сумму $46,3 млн, которое было принято в мае в связи с победой над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Стоит добавить, что по состоянию на 18 июня $21 млн уже был выплачен. Остаток топ-менеджмент должен получить после фактического исполнения «Газпромом» решения арбитража.

«Нафтогаз» регулярно рассказывает о том, что сумел добиться какого-то результата, но потом выясняется, что он был предварительным, промежуточным, а компания пытается заявить о победе. Это нужно для противостояния с правительством Украины, в частности с Гройсманом, который хочет снять руководство «Нафтогаза». Они пытаются объяснить, что премии были заслужены, поэтому заявляют о победах, которых нет, что характерно для современной украинской политической и бюрократической жизни», — подчеркнул Митрахович.

РИА Новости

Руководство «Нафтогаза» уже не раз делало заявления, которые отражают не столько достижения и успехи, сколько их желания. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«В данной ситуации друг на друга наложилось несколько факторов, среди которых предвыборная борьба, которая уже развернулась в преддверии парламентских и президентских выборов 2019 года, и поднимающийся скандал вокруг премий, которое высшее руководство НАК выписало само себе. Всё это совместилось в один клубок, который можно охарактеризовать как пиар-война. Поэтому компания пытается убедить внутреннего потребителя в том, что идёт успешная борьба с «Газпромом», хотя в реальности это не так», — пояснил Безпалько в беседе с RT.

По его словам, для Киева было бы лучше сохранять хорошие отношения с Москвой, поскольку украинская сторона понесёт большие убытки даже в том случае, если «Газпрому» всё-таки придётся заплатить $2,56 млрд по решению Стокгольмского суда.

«Европа в большинстве своём высказалась за строительство «Северного потока — 2», за снятие ограничений с «Газпрома» по «Северному потоку — 1». Строится «Турецкий поток». Украина же теряет свой статус транзитного государства и в этом состоянии, когда топ-менеджеры выписывают себе миллионные премии, нужно убедить своего налогоплательщика в том, что противодействие ведётся невиданными темпами, ещё чуть-чуть — и российский колосс будет повержен», — пояснил эксперт.