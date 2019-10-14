Победа Качиньского на выборах в Польше: Почему это хорошо и плохо одновременно

Автор:

Латышев Сергей

Никто не сомневался в победе консервативной партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Ярослава Качиньского на воскресных парламентских выборах в Польше, на которых избирались 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов. Первые — по пропорциональной системе, вторые — по одномандатным округам. Вопрос стоял лишь о том, с каким результатом победят консерваторы и удастся ли пройти в парламент ещё более правому национальному движению «Конфедерация». В 2015 году ЗиС Качиньского, управляющего страной, не входя в правительство, получила 235 из 460 мест в Сейме. Абсолютное большинство мандатов в нижней палате парламента позволило ЗиС сформировать однопартийное правительство.

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство голосов (42-48%) получит ЗиС. Это позволит ей сохранить большинство в парламенте и ещё минимум четыре года не делить ни с кем власть, принимая все нужные решения и законы. Поддерживаемая Брюсселем либеральная «Гражданская коалиция» может рассчитывать на 22-25% голосов избирателей. Говорящий сам за себя блок под названием «Левые» претендует на 10-13% голосов. «Польская коалиция» в составе Польской крестьянской партии и партии «Кукиз-15» пользовалась поддержкой 6%. Крайне правое политическое объединение «Конфедерация» балансировало на грани 5% и тоже имеет шансы оказаться в парламенте.

На последних выборах в Европарламент «конфедераты» выступили, кстати, очень неплохо. Каждый пятый поляк в возрасте от 18 до 24 лет голосовал на них за «ультраправых», выступающих категорически против ЛГБТ-движений, мигрантов, за запрещение абортов и укрепление христианских традиций. Сопредседатель «Конфедерации» Януш Корвин-Микке — большое исключение среди польских политиков, поскольку выступает против НАТО и за тесные связи Польши с Россией, чего так не хватает ЗиС.

«Некоронованный король» Польши, лидер партии ЗиС Ярослав Качиньский голосует на выборах 13.10.2019. Фото: Attila Husejnow/ZUMA/Globallookpress.com

«Авторитарная диктатура»?

Все крупные польские политики, включая Качиньского, назвали воскресные выборы «историческими», но все имели в виду своё. Экс-президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский в открытом письме, например, заявили: «13 октября нам предстоят необычные выборы: на них решится, останется Польша демократическим правовым государством или продолжит превращаться в авторитарную диктатуру».

В этом колоссальная разница между консерваторами и либералами. Последние убеждены в том, что Польшей должен управлять Брюссель, и они готовы быть его марионетками: реализовывать спускаемые Варшаве Евросоюзом решения, в том числе и откровенно вредные для интересов страны, даже нести за них ответственность перед польским народом. Последнему это в 2015 году надоело, и теперь эти политики хнычат об «авторитарной диктатуре». Это Качиньский и его сторонники не хотят расплачиваться за то, с чем они не согласны. В частности, наполнять Польшу сотнями тысяч псевдобеженцев из стран Азии и Африки, агрессивно настроенными, чуждыми ей по ментальности и культуре, подменять демократию гей-парадами, склоняться перед финансируемыми из-за рубежа СМИ, навязывающими полякам «современные ценности».

Почему поляки голосуют за ЗиС?

ЗиС готова нести ответственность перед своим народом, поэтому её лидер уверен в успехе. Ещё до выборов Качиньский представил программу кабинета министров на ближайшие 100 дней. Опубликован уже и проект бюджета на следующий год, впервые за последние десятилетия бездефицитного. Это стало возможным потому, что экономика повернувшейся лицом к народу страны при ЗиС развивается блестяще. Прогноз роста ВВП на следующий год — 3,7%.

Великолепное состояние экономики позволяет правительству ЗиС проводить щедрую социальную политику. Так, например, оно решило недавно выплачивать детские пособия не только на второго, но и на первого ребенка. Речь идёт примерно о 117 евро, что при средней зарплате меньше тысячи евро — очень существенная добавка в семейный бюджет. Ранее правительство ЗиС отменило решение предыдущих властей о повышении пенсионного возраста до 67 лет. Он снижен до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин. После победы на воскресных выборах ЗиС обещает новые льготы для малого бизнеса, фермеров, дополнительные выплаты для пенсионеров, крупные инвестиции в развитие медицины и инфраструктуры. Свои обещания партия выполняет, поэтому народ верит Качиньскому и голосует за них.

Правительство ЗиС пытается сохранить христианские традиции и этническое лицо Польши. Фото: JP Black/ZUMA/Globallookpress.com

Политические оппоненты либерально-левого толка в ответ заявляют, что ЗиС… подрывает демократические основы страны и не готовит её к будущему кризису в экономике, как будто им известно, что кто-то такой кризис Польше обязательно обеспечит. Ничего конструктивного полякам предложить у них нет, даже по реформе системы юстиции, за которую Варшаву Качиньского критикуют в ЕС. Противники нынешней власти надеются, что у ЗиС не получится повторить свой успех на прошлых выборах, и они смогут создать широкую коалицию правых либералов с левыми, чтобы вернуть Польшу под контроль Брюсселя, явно недооценивая умственные способности поляков.

Да что там поляков. Если бы в России, например, было правительство, которое обеспечивало рост ВВП в районе 4%, выплачивало по 117 евро за родившегося ребёнка, снижало пенсионный возраст и закрыло страну для инокультурной миграции, то представители правящей партии не маскировались бы на выборах под «независимых», а народ бы за неё с ещё большим энтузиазмом, чем в Польше, голосовал. Так что по этой части за поляков можно только порадоваться и им по-доброму позавидовать.

Что нас не устраивает?

Печалит другое: оборотная сторона польского национализма и политики консервативной ЗиС, которая имеет ярко выраженный русофобский характер. Отчасти, следует признать, он инструментален: если бы Польша Качиньского при том, что она делает внутри страны, заявляла ещё о стремлении к дружбе и сотрудничеству с Россией, против Варшавы были бы приняты ЕС куда более жёсткие меры. Русофобия, короче, независимо от того, осознаёт это ЗиС или нет, помогает ей проводить ту политику внутри страны, которую она проводит.

Как же можно сильно наказывать Польшу, которая так ненавидит враждебную европейским либералам, а сегодня и многим левым Россию?

Для России и русских совершенно неприемлемы минимум шесть аспектов политики ЗиС.

Польша с удовольствием проводит манёвры НАТО, уговаривает США создать у себя свою военную базу, уже предоставила свою территорию для нацеленных на Россию ракет. Фото: Kay Nietfeld/DPA/Globallookpress.com

Во-первых, в Польше разрушаются советские военные памятники, там пытаются переписать историю, требуют «репараций» за спасение от германизации и национальной гибели, когда за свободу Польши только на её нынешней территории погибло 600 тысяч советских солдат.

Во-вторых, Варшава активно работает против Москвы на Украине и в Белоруссии. Без польского соучастия был бы невозможен майдан 2013-2014 годов в Киеве. Кроме того, польские наёмники не вылезают из Донбасса.

В-третьих, польские власти активно завлекают на свою территорию войска НАТО и США, умоляя Вашингтон развернуть на ней направленные против России ракеты. Периодически озвучиваются планы ударов по Калининградской области, хотя именно Москва подарила Польше, пожертвовав сотнями тысяч жизней своих солдат, две трети исторических прусских земель.

В-четвёртых, это попытки сорвать недостойными способами выгодный для России проект «Северный поток — 2», несмотря на то, что и после его ввода в строй Польша останется получателем и транзитёром российского трубопроводного газа.

В-пятых, Россию совершенно достала циничная идея Варшавы Качиньского с помощью фальсификации повесить на Москву ответственность за катастрофу президентского самолёта с его братом Лехом и польской делегацией на борту под Смоленском в 2010 году, когда было доподлинно, с участием польских и международных экспертов установлено, что поляков в очередной раз погубила бравада.

В-шестых, это клевета в отношении неких агрессивных замыслов России, где давно забыли об утраченном 100 лет назад «Привислянском крае» (который, кстати, тоже позволил полякам сохраниться как нации, поднял экономику Польши до невиданного ранее уровня), и не считают, что её границы на западе могут простираться далее Бреста.

Последний пункт, несмотря на всю его надуманность, увы, самый важный. Поскольку он разоблачает на самом деле подспудное желание Варшавы Качиньского самой заняться территориальной экспансией. Польша выдвинула полуофициально соответствующие претензии Литве и Украине, зарится и на западные белорусские земли. В Варшаве правильно догадываются о том, что Россия не позволит восстановить польскую власть на значительной части бывшей территории СССР. Поэтому Польша и зазывает к себе американцев — в качестве щита, прекрасно понимая, что военный конфликт с Россией возможен только в случае польской агрессии на восток, борьбы за утраченные по итогам Второй мировой войны земли, за которые она получила благодаря Москве самую щедрую компенсацию на западе. Угроза поставкам полякам газа и нефти из России тоже может возникнуть только в таком случае.

Поэтому пока правящие польские националисты и консерваторы не начнут видеть в консервативной России (у которой тоже есть в отношении поляков много всяких нехороших воспоминаний) союзника в борьбе с безбожным либерализмом, не прекратят попыток повернуть ход истории вспять и не перестанут проводить враждебную русским внешнеполитическую линию, любые их победы на выборах и успехи в Польше будут восприниматься в России с двойственным чувством.