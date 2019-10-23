Победа и поражение: Парламент Британии принял законопроект о Brexit и тут же его провалил

Парламент Британии во втором чтении подержал новый законопроект по выходу страны из Евросоюза. Это можно было бы назвать победой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, если бы не одно "но".

За предложенный Джонсоном вариант законопроекта о Brexit проголосовало 329 депутатов, против - 299. Таким образом, документ прошёл второе чтение. Однако парламентарии отказались рассматривать законопроект в трёхдневный срок, как того желал Джонсон. В результате премьер снял законопроект с рассмотрения. Таким образом, вероятность выхода Британии из ЕС без какой-либо сделки многократно возросла.

Напомним, что крайний срок достижения договорённости по Brexit между Британией и ЕС назначен на 31 октября. Борис Джонсон, чей лозунг на выборах был "Brexit любой ценой", обещал, что, если парламент не согласует сделку до назначенного срока - страна выйдет из ЕС без сделки. Однако это противоречит закону, принятому при прошлом премьере. Он прямо запрещает выходить из ЕС без сделки.