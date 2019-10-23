Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Объявили победителями себя. Трубили повсюду": Горбачев сделал признан...
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный авто...
Путин и Эрдоган спасли Сирию от "Источника мира": Главное о "судь...
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве
Главная / Политика

Победа и поражение: Парламент Британии принял законопроект о Brexit и тут же его провалил

23 октября 2019, 07:39  •  79 • Политика
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit, но не совсем. Из-за отказа парламентариев рассмотреть документ в трёхдневный срок, законопроект снят с рассмотрения.
Парламент Британии во втором чтении подержал новый законопроект по выходу страны из Евросоюза. Это можно было бы назвать победой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, если бы не одно "но".
За предложенный Джонсоном вариант законопроекта о Brexit проголосовало 329 депутатов, против - 299. Таким образом, документ прошёл второе чтение. Однако парламентарии отказались рассматривать законопроект в трёхдневный срок, как того желал Джонсон. В результате премьер снял законопроект с рассмотрения. Таким образом, вероятность выхода Британии из ЕС без какой-либо сделки многократно возросла.
Напомним, что крайний срок достижения договорённости по Brexit между Британией и ЕС назначен на 31 октября. Борис Джонсон, чей лозунг на выборах был "Brexit любой ценой", обещал, что, если парламент не согласует сделку до назначенного срока - страна выйдет из ЕС без сделки. Однако это противоречит закону, принятому при прошлом премьере. Он прямо запрещает выходить из ЕС без сделки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
22 октября 2019, 23:09
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
23 октября 2019, 04:24
Глава Калмыкии назначил экс-кавээнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ
22 октября 2019, 18:39
В Кремле объяснили рост внеплановых проверок бизнеса
22 октября 2019, 21:54
Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Кореи - Минобороны
23 октября 2019, 07:39
Путин и Эрдоган спасли Сирию от "Источника мира": Главное о "судьбоносной" встрече лидеров России и Турции
23 октября 2019, 04:24
Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дел...
23 октября 2019, 02:39
Записки киевлянки: Зеленский все больше похож на Ющенко. Тогда быстро затошнило от ор...
23 октября 2019, 01:09
"Вот вам и "фейкньюз". Дёшево и сердито": Захарова ответила на сл...
23 октября 2019, 04:24
Судьбоносный документ: Озвучен полный текст подписанного Путиным и Эрдоганом меморанд...
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
16 октября 2019, 19:39
Принуждение к миру
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установил сразу три рекорда
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке
20 октября 2019, 17:54
"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналистки возбудило Ходорковского и "главного либерала"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.