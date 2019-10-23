|
Победа и поражение: Парламент Британии принял законопроект о Brexit и тут же его провалил
23 октября 2019, 07:39 • 79 • Политика
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit, но не совсем. Из-за отказа парламентариев рассмотреть документ в трёхдневный срок, законопроект снят с рассмотрения.
Парламент Британии во втором чтении подержал новый законопроект по выходу страны из Евросоюза. Это можно было бы назвать победой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, если бы не одно "но".
За предложенный Джонсоном вариант законопроекта о Brexit проголосовало 329 депутатов, против - 299. Таким образом, документ прошёл второе чтение. Однако парламентарии отказались рассматривать законопроект в трёхдневный срок, как того желал Джонсон. В результате премьер снял законопроект с рассмотрения. Таким образом, вероятность выхода Британии из ЕС без какой-либо сделки многократно возросла.
Напомним, что крайний срок достижения договорённости по Brexit между Британией и ЕС назначен на 31 октября. Борис Джонсон, чей лозунг на выборах был "Brexit любой ценой", обещал, что, если парламент не согласует сделку до назначенного срока - страна выйдет из ЕС без сделки. Однако это противоречит закону, принятому при прошлом премьере. Он прямо запрещает выходить из ЕС без сделки.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2019, 18:54
|
16 октября 2019, 19:39
|
19 октября 2019, 06:12
|
20 октября 2019, 13:12
|
22 октября 2019, 05:39
|
21 октября 2019, 10:09
|
20 октября 2019, 17:54