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Победа «добра» над «злом» у нас всегда кончается капитуляцией России

13 августа 2019, 19:54  •  160 • В России

В обсуждениях протестного движения этого лета - помимо крепких сторонников и противников борьбы добра со злом - хорошо видны люди, которых я бы назвал наивными клиентами.

Наивный клиент рассуждает примерно так:

- Мне, конечно, не нравятся те лидеры, которые атакуют власть. Мне не нравятся их идеи. Но зато сама возможность свободы, честных выборов, конкуренции - ведь это же так прекрасно! И если мы разрушим стену, то потом уже сможем бороться с теми, кто нам не нравится, ну а кто прав - это решит избиратель.

Этот наивный клиент - обычно хороший человек.

Хорошие люди думали, что теперь, после исчезновения самодержавия, они смогут поспорить с большевиками в Учредительном Собрании.

Хорошие люди думали, что теперь, после исчезновения КПСС-КГБ-ГКЧП, они смогут поспорить с ельцинистами в Верховном Совете.

Ответ был один: разгон и расстрел.

Ну а теперь я расскажу вам, а заодно и наивным клиентам, что произойдет на самом деле, если, не дай Бог, случится "победа добра".

Я, разумеется, не выдаю себя за Кассандру, но так получилось, что я уже смотрел этот спектакль два раза за последние тридцать лет, - а эта постановка вообще-то поражает своим однообразием.

Митинг в Москве.

Итак.

Во-первых, нужно сразу выбросить из головы идею, что вот эти милые активисты с плакатиками, которых вы видите сейчас, видели два года назад, видели семь лет назад, - "придут к власти".

В реальности они если куда и придут, то только в бургерную, коворкинг и квартиру на Садовом, которую они снимают покомнатно на четырех человек.

Митинг на Сахарова посетили неформалы.

Более того, все те лидеры, те хозяева митингов, которые кому-то кажутся начальниками протеста и королями момента, - получат должности в очень ограниченном объеме и ненадолго.

Кто-то из них, несомненно, сможет выковать из себя железного человека и добиться успеха не только на старте смуты, но и в ее финале, но таких всегда мало. Большинству из них все равно предстоит жаловаться на то, что "революцию предали", "протест слили", "наши идеалы растоптали" etc.

Ну а настоящими благоприобретателями и выгодополучателями победы добра над злом будут самые подлые, ловкие, циничные и профессионально мимикрирующие нынешние чиновники второго ряда, и даже некоторые - из первого ряда, те из них, кто вовремя сможет создать себе "прогрессивный образ" и начисто забыть о том, что говорил и делал вчера.

Вот они-то и будут тем самым "добром", которое "победило" - просто потому, что умеют управлять государством, умеют интриговать, умеют молчать, когда надо, а когда надо - и говорить, но только то, что на этот раз надо.

Вы же помните, как на руинах Советского Союза за дело взялись диссиденты, идеалисты-романтики.. ох, простите, я хотел сказать - сотрудники обкомов КПСС, функционеры ВЛКСМ и другие очаровательные люди, годами душившие в себе отвращение к прежнему строю.

И на этот раз их коллеги, использовав внезапную кадровую ротацию, займутся тем единственно важным, единственным существенным делом, которое сейчас стыдливо драпирует риторика про "честность", "правду" и "свободу".

Примирением с западным миром.

На его условиях.

А условия там известно какие, они не менялись: капитуляция.

Иначе ведь как обеспечишь надежное будущее? Нет, не здесь, а там, где хочется его обеспечить - и не считаться при этом "соучастником преступлений режима".

Очевидно, что у этого великого дела - все сдать - найдется немало противников.

Очевидно, что эти противники захотят выйти на улицу, захотят избраться куда-нибудь, захотят повлиять на происходящее.

И вот тут их будет ждать неприятный сюрприз.

Вдруг окажется, что новая-старая власть - это совсем не такая манная кашка, как старая-старая власть, что лето 2014 года - это не февраль 2014 года, а 1993 год - это не 1991 год, а январь 1918 - это не февраль 1917, и что это плохие люди боялись произвести дурное впечатление на иностранцев и собственный вельможный класс, и потому вели себя довольно мягко, а люди хорошие - им, честно говоря, наплевать, их уже некому упрекать за жестокое обращение с маргиналами и ретроградами, и патронов они жалеть не будут.

Вот так и получится, что для удержания власти в руках передового общества и для достижения этим обществом своих целей (сдать, предать, продать, и таким образом помириться с мировым начальством) не нужны ни честные выборы, ни политическая свобода.

Больше того, они прямо вредны.

И потому, едва начавшись, быстро отправятся под лавку.

- Ну а мы этому помешаем! - может бодро ответить наивный клиент.

Увы, к этому времени проблемой будет не только стократно более жестокая новая власть.

К этому времени те же люди, которые сейчас еще сравнительно неплохо живут, - будут жить настолько хуже, что кроме задач выживания у них останется только чувство разочарования.

Митинг в Москве посетили цыгане.

И это мы даже не начали говорить о том, что неизбежным следствием революции является революционная война - и не какая-нибудь контрактно-кондотьерская, как нынешние, а настоящая призывная мясорубка (мировой терроризм, знаете ли, ведь если в Москве будет буря, то будет она и на Кавказе), и только попробуйте побунтовать, когда вас заберут воевать.

Иными словами, это при "плохой" власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти "хорошей" - разговор будет короткий.

Не будьте наивными клиентами.

Когда вас обманут - обратно уже не переиграть.

На митинг в Москве пришли люди с украинскими флагами.

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