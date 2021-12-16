Победа Давида над Голиафом. Прятки гиганта в США не удались

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев объяснил, почему сегодняшние слушания дела Царьграда против Google в Арбитражном суде следует воспринимать как победу всех русских. Мы наблюдали прецедент, когда американский ИТ-гигант не смог спрятаться в Штатах, нашкодив в России.

Сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и ютуб-канала Царьграда. И взыскал беспрецедентный для нашей судебной практики астрент (судебную неустойку), который составит 100 тысяч рублей в день и будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно - при условии, что в течение девяти месяцев его предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, а за пределами девяти месяцев - без ограничений.

В эфире программы "Царьград. Главное" учредитель нашего телеканала Константин Малофеев прокомментировал решение суда, подчеркнув, что мы наблюдали своего рода победу Давида над Голиафом. И в этом смысле это ещё и победа всего русского народа, всех наших зрителей:

Если мы воспринимаем всё из мира денег, то можно сравнить, каков телеканал Царьград, с точки зрения выручки, бюджета, и какова корпорация Google - теперь уже "Альфабет", с её триллионными бюджетами. Но если мы вспомним, что Царьград - это канал русского православного большинства, "Первый русский", и уточним, сколько людей живёт в России и разделяет точку зрения телеканала, то сразу станет ясно: это заслуженная победа для нас - русского большинства, над американской компанией Google, - подчеркнул Малофеев. - И это звучит уже не так разнокалиберно, как при монетарном подсчёте. Это уже звучит вполне посильно. И мы, конечно же, должны говорить о том, что наш суд впервые разбирал на уровне арбитражных судов такое сложное дело. Потому что все эти интернет-гиганты прячутся в Америке, говорят, что у них штаб-квартира в Калифорнии, а в России, мол, только стрижём купоны. Мы, говорят, в России не присутствуем, поэтому, будьте любезны, судитесь с нами у нас там, в Америке.

Об этом юридическом нюансе с попыткой Google играть в прятки ранее говорил и управляющий партнёр Art de Lex адвокат Дмитрий Магоня, представлявший интересы "Первого русского" в суде.