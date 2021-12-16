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Победа Давида над Голиафом. Прятки гиганта в США не удались
16 декабря 2021, 22:55 • 160 • Политика
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев объяснил, почему сегодняшние слушания дела Царьграда против Google в Арбитражном суде следует воспринимать как победу всех русских. Мы наблюдали прецедент, когда американский ИТ-гигант не смог спрятаться в Штатах, нашкодив в России.
Сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и ютуб-канала Царьграда. И взыскал беспрецедентный для нашей судебной практики астрент (судебную неустойку), который составит 100 тысяч рублей в день и будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно - при условии, что в течение девяти месяцев его предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, а за пределами девяти месяцев - без ограничений.
В эфире программы "Царьград. Главное" учредитель нашего телеканала Константин Малофеев прокомментировал решение суда, подчеркнув, что мы наблюдали своего рода победу Давида над Голиафом. И в этом смысле это ещё и победа всего русского народа, всех наших зрителей:
Об этом юридическом нюансе с попыткой Google играть в прятки ранее говорил и управляющий партнёр Art de Lex адвокат Дмитрий Магоня, представлявший интересы "Первого русского" в суде.
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