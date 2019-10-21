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Победа без войны: Уход "игрушечной армии" НАТО позволил Путину вести "большую игру" на Ближнем Востоке - Die Welt

21 октября 2019, 23:09  •  75 • В мире
Навстречу уходящим из Сирии американцам шли русские - и это более чем символично: Путин добился того, о чём мечтали всегда самые мудрые полководцы всех времён - он одержал "победу без войны", и теперь никто не сможет больше помешать Москве вести на Ближнем Востоке свою "большую игру". А всё из-за того, что Трамп старательно превращает НАТО в "игрушечную армию". В этом уверен обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.
По его словам, Альянс видел "куда как лучшие дни", проходил через различные конфликты и кризисы. Однако сейчас всё меняется. Конечно, флаги всех 27 членов НАТО всё ещё развеваются перед штаб-квартирой НАТО на бульваре Леопольда III в Брюсселе, однако без Вашингтона альянс уже не будет прежним: ни одно государство не важно для него так, как США.
Поэтому, уверен Штюрмер, руководству НАТО необходимо осознать серьёзность ситуации и действовать соответственно. После того как Трамп приказал вывести американские войска из Сирии, всё начало серьёзно меняться. И никто уже не остановит "большую игру" Путина за власть, которую, как всем казалось, Россия проиграла в 1990 году.
Примерно о том же в своём материале для The Sunday Times написал редактор BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн. По его словам, Владимир Путин сегодня - самый влиятельный на Ближнем Востоке лидер иностранного государства, а Россия, соответственно, стала одним из самых важных игроков этого региона. "Ни одна держава не готова бросить ему вызов", - считает британский журналист. Произошло это из-за "бездействия западных стран".
По его словам, российский лидер одновременно близок и к израильтянам, и к "их врагам" иранцам. Сохраняя отличные и даже довольно близкие отношения с Тегераном, президент России только что посетил с визитом соперников Ирана на Ближнем Востоке - Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, отмечает британский журналист.
Казалось бы, у Путина нет никакого "волшебного подхода" к этому непростому региону, однако он "занял пространство" в то время, пока США, Великобритания и Франция "мучительно" ломали головы над вопросом, что им дальше делать в Сирии.

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