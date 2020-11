Победа Байдена началась с оскорбления половины Америки: Трамп готовит ответ

CNN, Associated Press и NBC в один голос заявили, что в гонке за президентское кресло в США победил Джо Байден. CNN даже позволил себе в буквальном смысле обматерить пока ещё действующего президента страны Дональда Трампа, рассказав о том, что песня FDT (F*ck Donald Trump) заняла 1-е место в iTunes. Её якобы распевают на улицах американских городов.

Тем самым СМИ подогревают и без того неспокойную обстановку в стране и фактически оскорбляют половину Америки, ведь за Трампа проголосовали совсем немногим меньше человек, чем за Байдена, и это только по предварительным подсчётам. Байден набрал 75 млн голосов, а за Трампа свои голоса отдал 71 млн, а это даже больше, чем на выборах 2016 года.

На данный момент известно, что демократ Байден набрал 290 голосов выборщиков, что на 20 больше, чем нужно для победы. У Трампа 214 голосов, но президент не сдаётся и заявил, что Байден незаслуженно выдаёт себя за победителя. Республиканец уверен, что на выборах имели место массовые фальсификации, и намерен доказать это в суде.

В частности, штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа с населением почти 4 млн человек.

Сразу после того как американские СМИ заявили о победе Джо Байдена на выборах, в Вашингтоне прошли беспорядки, инициаторами которых стали сторонники республиканцев.

Европа между тем активно сдаёт Дональда Трампа, присягая на верность Джо Байдену.

Главы Старого Света один за другим шлют поздравительные реляции Байдену. Отметились уже премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Исландии, Финляндии и Австрии. Выступил с поздравлениями и спикер Европарламента, а также главы Евросовета и Еврокомиссии.

Быстро сориентировался и украинский президент Владимир Зеленский, ещё недавно восторгавшийся Трампом: тоже поклонился "старику Джо".

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!