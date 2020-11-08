Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой":...
Главная / Политика

Победа Байдена началась с оскорбления половины Америки: Трамп готовит ответ

08 ноября 2020, 21:00  •  152 • Политика
Ведущие телеканалы США громогласно заявили о победе Джо Байдена и тут же оскорбили половину Америки. Дональд Трамп сдаваться не собирается и готовит ответ. Новости о выборах президента США к этому часу - в материале Царьграда.
CNN, Associated Press и NBC в один голос заявили, что в гонке за президентское кресло в США победил Джо Байден. CNN даже позволил себе в буквальном смысле обматерить пока ещё действующего президента страны Дональда Трампа, рассказав о том, что песня FDT (F*ck Donald Trump) заняла 1-е место в iTunes. Её якобы распевают на улицах американских городов.

Фото: скриншотhttps://t.me/kozakrichala
Тем самым СМИ подогревают и без того неспокойную обстановку в стране и фактически оскорбляют половину Америки, ведь за Трампа проголосовали совсем немногим меньше человек, чем за Байдена, и это только по предварительным подсчётам. Байден набрал 75 млн голосов, а за Трампа свои голоса отдал 71 млн, а это даже больше, чем на выборах 2016 года.
На данный момент известно, что демократ Байден набрал 290 голосов выборщиков, что на 20 больше, чем нужно для победы. У Трампа 214 голосов, но президент не сдаётся и заявил, что Байден незаслуженно выдаёт себя за победителя. Республиканец уверен, что на выборах имели место массовые фальсификации, и намерен доказать это в суде.
В частности, штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа с населением почти 4 млн человек.
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
Сразу после того как американские СМИ заявили о победе Джо Байдена на выборах, в Вашингтоне прошли беспорядки, инициаторами которых стали сторонники республиканцев.
Европа между тем активно сдаёт Дональда Трампа, присягая на верность Джо Байдену.
Главы Старого Света один за другим шлют поздравительные реляции Байдену. Отметились уже премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Исландии, Финляндии и Австрии. Выступил с поздравлениями и спикер Европарламента, а также главы Евросовета и Еврокомиссии.
Быстро сориентировался и украинский президент Владимир Зеленский, ещё недавно восторгавшийся Трампом: тоже поклонился "старику Джо".
Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
А НАТО открыто выразило надежду на укрепление в противостоянии с Россией. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что сильный альянс нужен и для США, и для Европы:
"Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми мы сталкиваемся, включая растущую агрессию России, международный терроризм, кибернетические и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с подъёмом Китая. Мы можем быть в безопасности и добиться успеха только в том случае, если мы вместе будем решать эти проблемы".
Между тем тот факт, что Трамп получил на 7 с лишним миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и проиграл в ведущих штатах с минимальным отрывом, показывает, что его избрание в 2016 году не было случайностью. Судя по всему, его идеология близка почти половине американцев, а значит, у Трампа как минимум есть шанс восстановить позиции на следующих президентских выборах.
Кстати, напомним, в онлайн-трансляции Царьград продолжает рассказывать о подсчёте голосов и мировой реакции на выборы президента США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



152
Источник
Похожие новости
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
08 ноября 2020, 01:45
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху
08 ноября 2020, 13:40
Байдену припомнили давнее высказывание о базах НАТО в Крыму
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах...
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twit...
08 ноября 2020, 11:50
Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден...
08 ноября 2020, 01:45
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2020, 05:00
Турки лишили власти министра обороны Азербайджана - WarGonzo
04 ноября 2020, 20:35
Почему экономика Украины до сих пор не развалилась?
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.