Победа Байдена началась с оскорбления половины Америки: Трамп готовит ответ

CNN, Associated Press и NBC в один голос заявили, что в гонке за президентское кресло в США победил Джо Байден. CNN даже позволил себе в буквальном смысле обматерить пока ещё действующего президента страны Дональда Трампа, рассказав о том, что песня FDT (F*ck Donald Trump) заняла 1-е место в iTunes. Её якобы распевают на улицах американских городов.



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Тем самым СМИ подогревают и без того неспокойную обстановку в стране и фактически оскорбляют половину Америки, ведь за Трампа проголосовали совсем немногим меньше человек, чем за Байдена, и это только по предварительным подсчётам. Байден набрал 75 млн голосов, а за Трампа свои голоса отдал 71 млн, а это даже больше, чем на выборах 2016 года.

На данный момент известно, что демократ Байден набрал 290 голосов выборщиков, что на 20 больше, чем нужно для победы. У Трампа 214 голосов, но президент не сдаётся и заявил, что Байден незаслуженно выдаёт себя за победителя. Республиканец уверен, что на выборах имели место массовые фальсификации, и намерен доказать это в суде.

В частности, штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа с населением почти 4 млн человек.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Сразу после того как американские СМИ заявили о победе Джо Байдена на выборах, в Вашингтоне прошли беспорядки, инициаторами которых стали сторонники республиканцев.

Европа между тем активно сдаёт Дональда Трампа, присягая на верность Джо Байдену.

Главы Старого Света один за другим шлют поздравительные реляции Байдену. Отметились уже премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Исландии, Финляндии и Австрии. Выступил с поздравлениями и спикер Европарламента, а также главы Евросовета и Еврокомиссии.

Быстро сориентировался и украинский президент Владимир Зеленский, ещё недавно восторгавшийся Трампом: тоже поклонился "старику Джо".

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

А НАТО открыто выразило надежду на укрепление в противостоянии с Россией. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что сильный альянс нужен и для США, и для Европы:

"Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми мы сталкиваемся, включая растущую агрессию России, международный терроризм, кибернетические и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с подъёмом Китая. Мы можем быть в безопасности и добиться успеха только в том случае, если мы вместе будем решать эти проблемы".

Между тем тот факт, что Трамп получил на 7 с лишним миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и проиграл в ведущих штатах с минимальным отрывом, показывает, что его избрание в 2016 году не было случайностью. Судя по всему, его идеология близка почти половине американцев, а значит, у Трампа как минимум есть шанс восстановить позиции на следующих президентских выборах.

Кстати, напомним, в онлайн-трансляции Царьград продолжает рассказывать о подсчёте голосов и мировой реакции на выборы президента США.