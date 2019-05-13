Победа «Африканского национального конгресса» в разделённом на расы обществе

К итогам парламентских выборов в Южной Африке

8 мая в Республике Южная Африка (РЮА) состоялись всеобщие парламентские выборы. Главный итог: «Африканскому национальному конгрессу» удалось вновь получить большинство голосов, но впервые победа АНК имеет для этой партии столь горький привкус.

Нынешние выборы – шестые с 1994 года, когда впервые в истории Южной Африки стали голосовать представители африканского населения. (Представители других рас и национальностей, включая индийцев, имели право голоса, но формировали отдельную палату в парламенте). АНК одержал победу на первых выборах, получив 62%, затем постоянно наращивал популярность: в 1999 г. – 66 %, в 2004 г. – 70%...

После смещения в 2008 году президента Т. Мбеки в АНК произошёл первый раскол, и на выборах 2009 г. партия получила 66% голосов. Потеря голосов была связана с выходом из состава АНК её членов, не согласных со смещением Мбеки и создавших партию «Народный конгресс», которая оттянула от АНК 7% голосов.

На выборах 2019 года роль «Народного конгресса» сыграла партия «Борцы за экономическую свободу» (ЭФФ). Создание этой партии было результатом второго раскола в АНК, когда в 2014 году из партии вышли сторонники бывшего лидера молодёжного крыла АНК Джулиуса Малемы. ЭФФ была создана в знак протеста против нерешительности руководства АНК в том, что касается обеспечения реального равенства граждан Южной Африки и движения от политической свободы к экономической. На первых же выборах ЭФФ получила 6% голосов. На выборах 8 мая ЭФФ почти удвоила свою поддержку, получив около 11% голосов и 44 места в парламенте. «Борцы за экономическую свободу» стали реальным победителем этих выборов.

Неожиданностью явилось поражение «белого» «Демократического альянса» (ДА), около 2% голосов. Это опрокидывает тенденцию последних лет. Кампания по дискредитации АНК, которую развернула ДА, сработала, но голоса сторонников АНК ушли не «Демократическому альянсу» – их забрали, с одной стороны, ЭФФ, с другой – партия «Фронт свободы» (ФФ+). О последней из них следует сказать особо. ФФ+ была создана одним из членов правительства апартеида и выражает интересы той части белого населения, которая не смирились с крахом апартеида. «Фронт свободы» – сепаратистская партия, выдвигающая идею «самоопределения» африканеров и отделения от РЮА. До сих пор эта партия получала 0,8-0,9 %, но на выборах 8 мая она собрала почти 2,5% голосов, резко увеличив своё представительство в парламенте.

Расклад политических сил в Южной Африке после выборов надо рассматривать не только на расовом, но и на региональном уровне (уровне провинций).

Посмотрим на эту карту:

Удельный вес «Демократического альянса» (жёлтый цвет) в парламенте не соответствует тому удельному весу, который эта партия имеет по стране. То же относится и к АНК (зелёный цвет) и ЭФФ (красный цвет). Анализируя итоги выборов на уровне провинций, мы видим следующее.

1. Несмотря на поражение на национальном уровне, «Демократический альянс» выиграл выборы в провинции Западный Кейп и вновь сформирует там однопартийное правительство.

2. «Африканский национальный конгресс» потерял поддержку во всех девяти провинциях страны. Наименьшие потери в Восточном Кейпе и Лимпопо, наибольшие – в провинции Ква-Зулу-Наталь – минус 10%. Последнее особенно неприятно для АНК, так как в провинции зулу «Африканский национальный конгресс» имеет наибольшее количество членов партии.

3. У самой опасной черты АНК оказался в главной провинции страны – Хаутенге, где он набрал 50,1% голосов. Провинция Хаутенг – экономический центр Южной Африки, где проживает около четверти населения республики, где сосредоточены правительственные учреждения, основные компании, банки.

4. В ряде провинций «Борцы за экономическую свободу» набрали намного больше, чем на национальном уровне, став второй (!) политической партией (например, в Северо-Западной провинции ЭФФ получил почти 20% голосов).

Наконец, анализ политической ситуации был бы неполным без учёта участия населения в выборах. В выборах участвовали 66% зарегистрированных избирателей – это самый низкий уровень участия в выборах за всю историю. В южноафриканской политической культуре неучастие в выборах является не столько выражением апатии, сколько проявлением, наоборот, активной позиции. Довольно часто представители общин грозят властям неучастием в выборах, а в день голосования 8 мая даже произошли стычки местного населения с представителями избирательных комиссий, которых пытались не допустить в те или иные общины для проведения выборов. В этом важная особенность: протестующие не голосуют за оппозицию, а сохраняют лояльность правящей партии, но бойкотируют выборы и подчас довольно буйно.

Южноафриканское общество остаётся расколотым в расовом отношении. Безусловно, разница между сегодняшним днём и 1994 годом огромна, но за такой срок не преодолеть последствия сотен лет колониального угнетения и десятков лет апартеида. С одной стороны, появилось поколения born free – тех, кто родился после крушения апартеида. С другой стороны, и это поколение видит, что общество расколото на сверхбогатое белое меньшинство и не имеющее подчас самого необходимого чёрное большинство. Всё это отразилось на результатах выборов.

Расовый вопрос лежит в основе взлёта популярности партии ФФ+. Другой пример: успех партии GOOD, только что созданной бывшим мэром Кейптауна П. де Лилле. За несколько месяцев до выборов де Лилле, представляющая правящую в провинции партию «Демократический альянс», была смещена с поста мэра. В отместку она создала партию GOOD, не имеющую своей программы, но сразу получившую 2 места в общенациональном парламенте! Одна из главных причин на виду: де Лилле принадлежит к так называемым цветным, которые практически не представлены в руководстве других партий.

Надо отметить также попытку создания Партии народов кой и сан, которые требуют признания их первым народом Южной Африки. Кой и сан ведут традиционный образ жизни и стремятся получить в собственность обширные земли. На выборах 8 мая партии «Революция Койсан» и «Аборигены Койсан» получили примерно 0,09% голосов и не прошли даже в провинциальные парламенты, но напряжённость сохраняется: накануне выборов вождь народов кой и сан был провозглашён на площади перед президентским дворцом «Главой Южной Африки».

По итогам состоявшихся выборов состав нового парламента Южной Африки выглядит так: АНК – 230 мест (из 400), «Демократический альянс» – 84, «Борцы за экономическую свободу» – 44, Партия свободы Инката (зулусы) – 14, «Фронт свободы» – 10, остальные партии – 14 мест.

Впервые победа «Африканского национального конгресса» на всеобщих выборах отдаёт такой горечью. Впервые партия получила менее 60% голосов, впервые она потеряла голоса во всех девяти провинциях страны.

Тем не менее это победа. Она обеспечивает Сирилу Рамапосе избрание на пост президента Южной Африки на первом заседании парламента нового состава 22 мая. Дальнейшее будет зависеть от того, удастся ли С. Рамапосе решить главную проблему – преодолеть внутренние противоречия в правящей партии. Крупнейшее поражение партии в провинции Ква-Зулу-Наталь – это прямая реакция на смещение президента Дж. Зумы (зулу по национальности).