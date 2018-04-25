По знакомому маршруту: техосмотр автобусов может вновь перейти под контроль ГИБДД

ГИБДД вновь может взять на контроль проведение технического осмотра автобусов. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Он отметил, что такая мера позволит повысить безопасность пользования общественным транспортом. Помимо этого, добавил Черников, будет ужесточена ответственность операторов техосмотра. В МВД уже подготовили соответствующие законопроекты.

В России контроль за проведением технического осмотра автобусов предлагают передать ГИБДД. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«МВД вышло с предложением, чтобы вернули контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведения осмотра автобусов, потому что мы видим после ДТП, насколько они «в хлам убитые» осуществляют перевозку людей», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что осмотр предлагается проводить два раза в год, сопровождая процедуру фото- и видеофиксацией «с подключением ГЛОНАСС».

«Чтобы этих вопросов касаемо недобросовестных операторов, которые продают диагностические карты, интегрируют их в систему базы учёта и получают на основании этого полис ОСАГО, не было. Это будет фактически исключено», — сказал глава ГИБДД.

Отметим, что в данный момент техосмотр транспортных средств находится в ведении Российского союза автостраховщиков.

Помимо этого, Черников рассказал, что ответственность для операторов технического контроля планируется ужесточить.

«Подготовлен очень серьёзный пакет (законодательный. — RT) по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля», — добавил он.

Инспектор ГИБДД принимает документы от водителя

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Повысить эффективность

По мнению экспертов, предложения МВД позволят повысить эффективность исполнения процедуры техосмотра особенно в сфере пассажирских перевозок.

«Эта мера, в принципе, правильная. Вопрос в том, как она будет исполняться. Техосмотр всегда был достаточно коррумпированной процедурой, его из-за этого и отдали страховым компаниям, потому что до этого особо эффективным он не был. Поэтому, если техосмотр автобусов будет связан с коррупцией, то это эффекта не даст. Если же он под контролем ГИБДД таким не будет, то это даст позитивный эффект в плане надлежащего технического состояния автобусов», — сказал RT председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

При этом он пояснил, что и в настоящий момент технический осмотр проводят операторы, которые получают разрешение на это в ГИБДД.

«Сейчас проверку общественного транспорта осуществляют те же операторы, что и в ГИБДД, просто по договорам со страховыми компаниями. Если техосмотры будут проходить так, как они должны, в рамках закона, то это определённо повысит надёжность состояния общественного транспорта», — заключил эксперт.

Дети на борту

Отметим, что в конце марта резонансной стала история с неисправным туристическим автобусом, который вёз калининградских школьников на экскурсию в Берлин. Транспортное средство было остановлено немецкими полицейскими на трассе BAB-115 для проверки. Тогда были выявлены многочисленные нарушения в его системе безопасности.

«Результат был ужасающим: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплён и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены. Подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара», — подчёркивалось в пресс-релизе правоохранителей столицы Германии.

В связи с этим детей, почти 40 человек, было принято снять с поездки и направить домой. В Следственном комитете России по Калининградской области в связи с этим организовали проверку.

В борьбе против аварий

Как пояснил в беседе с RT президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, новые предложения МВД направлены в первую очередь на снижение аварийности.

«Законопроект в конечном счёте направлен на то, чтобы улучшить ситуацию с аварийностью, избежать жертв, связанных с авариями из-за неисправностей транспортных средств. Ведь и сами страховщики, и операторы техосмотров нередко грешили тем, что за 600 рублей без всякого техосмотра могли выдавать талон, который позволял ездить без проведённого контроля», — рассказал он.

В связи с этим он положительно оценил введение процедуры фиксации прохождения транспортными средствами технического осмотра.

«Нужно вводить фото- и видеофиксацию прохождения техосмотра. Это особенно важно для грузового транспорта, автобусов и других перевозочных средств, которые иногда эксплуатируются так нещадно, что становятся причинами аварий», — подчеркнул Юргенс.