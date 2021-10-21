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По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией

21 октября 2021, 04:35  •  139 • Политика
Правящая коалиция Чехии заявила о пересмотре внешней политике, в том числе и с Россией. Также они определились со стратегическим партнерами.
После прошедших в начале октября выборов к власти в Чехии пришла коалиция из пяти партий. Объединившаяся перед голосование коалиция либеральных сил "Вместе", состоящая из Гражданской демократической партии, движения ТОР 09 и Христианско-демократического движения заключили союз с Пиратской партией и движением "Старосты и независимые". Таким образом, им удалось получить 108 из 200 мест в парламенте.
Новая коалиция занимается распределением мест в правительстве и попутно создает программу, в которой заявляет о смене внешней политике.
Об этом журналистам рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, который может возглавить МИД страны.
По его словам, приоритетными будут отношения с Германией и Израилем, а вот взаимодействие с Россией и КНР будет пересмотрено. Дворжак уточнил, что прорабатывается решение о принятии чешского варианта "закона Магнитского", а значит, введение новых санкций в отношении России.
Как сообщает РИА Новости, новое правительство намерено следовать традициям первого президента Чехии Вацлава Гавела. То есть будет сделан акцент на права человека и гражданское общество.
Напоминаем, что Вацлав Гавел, бывший главой Чехии в 1993 – 2003 гг. критично отзывался о властных структурах России. Так, в своем последнем интервью для СМИ России в 2011 году, после проведения выборов, он посоветовал оппозиционным структурам объединиться, сформировать теневое правительство и разъяснять свою программу людям по всей России.
Новая коалиция намерена также предотвратить доступ "недемократических государств" к ключевой инфраструктуре страны.
Отношения между Россией и Чехией в последнее время и так оставляли желать лучшего. Обвинения в подготовке взрыва военной базы привели к высылке обоюдной высылке дипломатов. Ситуацию остается напряженной, но место для диалога всё еще есть.

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