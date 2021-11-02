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По заветам Мау. Из РАНХиГС ударными темпами делают леволиберальный вуз

02 ноября 2021, 16:25  •  127 • Политика
Ректор РАНХиГС Мау пытается сделать из вуза коммерческую структуру. Чего можно было ожидать от друга Кудрина?
Вместо студенческого коллективизма – ставка на индивидуализм, вместо одинакового отношения ко всем учащимся – сегрегация, прикрываемая фразами о различной "анатомической приспособленности" молодых людей. Всё это не "прелести" британских или американских учебных заведений, подпавших под власть леволиберализма, а реальность одного из ведущих вузов нашей страны – РАНХиГС, готовящей кадры для управленческих органов государственной власти в нашей стране.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Владимир Мау дал обширное интервью телеканалу "Россия-24", в котором высказал свою точку зрения на перспективы отечественного образования и подчинённого ему вуза в частности. Глава высшего учебного заведения похвастался тем, что бизнес-программы РАНХиГС вошли в пятьдесят самых качественных образовательных программ мира по версии британской газеты Financial Times, при этом из-за курсовой разницы соотношение "цена-качество" в московском институте существенно выше, чем в вузах Китая или стран Запада.
В комментарии для новостного телеканала Владимир Александрович рассказал о некоторых новациях РАНХиГС, которые ничего, кроме недоумения и возмущения, вызвать не могут. Так, он фактически санкционировал сегрегацию студентов по каким-то крайне субъективным критериям – это и разделение по "анатомической приспособленности", и проведение помимо вступительных экзаменов каких-то опытов, выявление предрасположенностей.
Кроме того, из интервью совершенно очевидно, что господин Мау – прирождённый коммерсант и подходит к образовательному процессу не с точки зрения предоставления новых знаний студентам, а с точки зрения инвестора на образовательном рынке. Иначе говоря, пытается из всего извлечь прибыль. Владимир Александрович сам признаётся, что рассматривает обучение в высшем учебном заведении, даже на программах бакалавриата, в качестве своеобразной "инвестиции". Девиз господина Мау в рамках реализации образовательной программы до 2030 года – "люди приходят и платят за образование".
Это вполне либеральная доктрина. Кажется, что тесные дружеские отношения, связывающие ректора РАНХиГС и главу Счётной Палаты Алексея Кудрина, мастодонта системного либерализма, не являются простым совпадением.
Соответствует ли такой подход интересам развития русского высшего образования? Вряд ли. Учащиеся должны в первую очередь получать компетенции и приобретать конкретные навыки, а не играть в "инвесторов".

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