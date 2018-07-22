«По запросу США, Канады и европейских государств»: МИД Израиля заявил об эвакуации «Белых касок» из Сирии

«Белые каски» вывезены из Сирии, сообщили в МИД Израиля. В ведомстве отметили, что об операции попросили Соединённые Штаты, Канада и ряд европейских государств. Власти Иордании подтвердили, что на территорию страны израильскими военными были вывезены около 800 человек, однако не уточнили их принадлежность к какой-либо организации. В правительстве страны отметили, что через несколько месяцев эвакуированные будут отправлены в Великобританию, Германию и Канаду. Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ уже заявили, что готовы их принять. Эксперты уверены, что «Белые каски» занимались «очернением правительственных сил в Сирии» и полностью скомпрометировали себя в регионе. Минобороны и МИД России не раз обвиняли «Белые каски» в создании фейковых новостей о ситуации в арабской республике.

Израильские вооружённые силы эвакуировали из Сирии «Белые каски». Операция по выводу членов организации, о сомнительной репутации которой не раз заявляли в МИД и Минобороны России, была проведена по инициативе США и европейских стран. О её завершении в воскресенье написал в своём Twitter официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

«По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации («Белые каски») и их семей», — отметил он.

Upon request of the US, Canada and European states Israel has completed a humanitarian effort to rescue members of a Syrian civil organization (“ White Helmets”) and families. They were evacuated from the war zone in Southern Syria to a neighboring country https://t.co/bUjggzBe33 — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 22 июля 2018 г.

В МИД Иордании при этом заявили, что правительство страны разрешило организовать переход 800 сирийских граждан через Иорданию для переселения в западные страны. «Правительство предоставило разрешение после того, как Великобритания, Германия и Канада приняли юридическое обязательство переселить их в течение определённого времени из-за «риска для их жизни», — сообщается на официальном сайте МИД Иордании.

На официальном портале правительства Канады было опубликовано обращение министра иностранных дел Христи Фриланд, где говорится, что североамериканское государство выражает поддержку «Белым каскам».

«Канада, работающая в тесном партнёрстве с Соединённым Королевством и Германией, предпринимает усилия по обеспечению безопасности «Белых касок» и членов их семей», — сообщается на сайте.

Министр также напоминает, что Канада и ранее финансировала деятельность «Белых касок» и обучала их отдельных представителей. В своём обращении Фриланд называет их «храбрыми и бескорыстными добровольцами».

По данным Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC), страна собирается принять до 50 членов организации «Белые каски» и около 200 членов их семей.

Канал CBC также отмечает, ссылаясь на множество источников, что «международная секретная операция» проводилась при участии Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Канады.

О том, что Германия тоже готова принять некоторых из вывезенных членов «Белых касок», уже заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает Bild. Речь также идёт о 50 участниках организации.

«Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них — в Германии», — заявил Маас в интервью Bild.

Отметим, что остальные страны Запада также финансируют деятельность «Белых касок». Так, в июне Вашингтон выделил им $6,6 млн. Это решение осудили в МИД Сирии, отметив использование некоторыми западными странами «Белых касок» для осуществления террористической деятельности с применением химического оружия. О наличии доказательств этого сотрудничества заявляли и в МИД России.

«Мы знаем — не просто уверены, а знаем, у нас есть информация о том, что сотрудники «Белых касок» имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с «Джабхат ан-Нусрой»*. Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию... К сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается», — отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Боевики, которые не подлежат амнистии»

Под видом «Белых касок» израильтяне могли вывести из Сирии полевых командиров боевиков и американских военных инструкторов, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Там действует сейчас сирийская армия. Кольцо сжимается, сейчас мы будем обнаруживать всё больше и больше следов преступлений, фальсификаций, инсценировок каких-то химических атак, массовых захоронений. И сегодня, скорее всего, под видом «Белых касок» будут выводить тех боевиков, которые не будут подлежать никакой амнистии, ну и в том числе американских специалистов, которые там находятся и занимаются тренировками, обучением так называемой умеренной оппозиции», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

По мнению директора Института стратегического планирования Александра Гусева, «Белые каски» скомпрометировали себя в Сирии, распространяя фейки.

Демократия, гаджеты и поп-культура: удастся ли США изменить северокорейское общество «Белые каски» себя скомпрометировали полностью, потому что те фейки, которые они распространяли в СМИ, оказали им, что называется, медвежью услугу. Их действия были направлены на то, чтобы оправдать деятельность сирийской оппозиции и очернить политику действующего президента и усилия правительственных войск в Сирии.

После этих «химических атак» коалиция во главе с США неоднократно производила бомбовые ракетные удары по стратегическим объектам Сирии, в том числе и мирным. В результате этого погибли сотни сирийских военнослужащих и мирных жителей. Были нанесены удары по госпиталям, где лечились военные, и больницам, где лечились мирные жители».

Он добавил, что «Белые каски» были вывезены из Сирии, потому что «выполнили свою задачу».

«И то, что сейчас израильские военные, спецслужбы предприняли попытку вывезти эту организацию из Сирии, говорит о том, что, наверное, для них они выполнили свою задачу и их можно из САР убирать», — считает эксперт.

Представители правительственных войск Сирии в провинции Дараа, перешедшей под контроль Дамаска. 30 июня 2018 года

Reuters

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Эксперт отметил, что для этой операции был выбран Израиль как страна, наиболее лояльная к США в регионе, разведка которой к тому же «контролирует достаточно обширную территорию».

«Если потребуется, израильские и западноевропейские спецслужбы могут вывозить боевиков из зоны конфликта, как это уже неоднократно случалось. Причём не только боевиков, но и членов их семей — жён и детей», — заключил он.

Сомнительное миротворчество

Несмотря на тот факт, что на Западе «Белые каски» считаются миротворческой организацией, их деятельность, в частности производимые ими видеоматериалы, часто подвергается сомнению.

Например, в видеоролике про химическую атаку в городе Дума, распространённом «Белыми касками», в качестве жертвы атаки был снят сирийский мальчик Хасан Диабе. RT встретился с ним и его отцом в больнице, где проводилась постановочная съёмка. Они рассказали о том, как происходила фальсификация, и подчеркнули, что никакой атаки не было.

А в Минобороны России отмечали, что на Западе уже считается «нормой то, что единственным доказательством проведения атак становятся данные от оппозиционных НПО, таких как «Белые каски», Сирийско-американское медицинское общество, Сирийский центр фиксации химических нарушений».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.