|
По запросу и из-под прилавка: Русская водка стала дефицитом в Великобритании
17 марта 2022, 21:15 • 45 • В мире
Русская водка стала дефицитом в Великобритании. В обычных алкомаркетах её уже не найти, а в элитных - только по запросу и из-под прилавка.
Издание Daily Mail написало о последствиях санкций, введённых против России. Из-за объявленной Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в британских магазинах исчезла русская водка.
Однако любителям этого алкогольного напитка найти его всё ещё реально. Правда, по запросу и из-под прилавка. Цены заоблачные.
В магазине Harrods 1,5-литровая бутылка продаётся за 100 фунтов (почти 13,7 тысячи рублей).
"Персонал с удовольствием продаёт полуторалитровые бутылки от производителя, запрещённого в других супермаркетах, почти за 100 фунтов", - сказано в статье.
На витрине русской водки нет. Покупатель должен попросить у продавца конкретный товар. Бутылку достанут из-под прилавка.
В другом магазине - The Selfridges - бутылки с русской водкой всё ещё стоят на витринах. Однако стоимость их весьма солидная - 150 фунтов (около 20,5 тысячи рублей).
На это обратили внимание члены британского парламента. Бизнесмены тут же объявили, что товар продавался по ошибке.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2022, 07:40
|
11 марта 2022, 09:25
|
11 марта 2022, 11:10
|
11 марта 2022, 15:15
|
15 марта 2022, 01:00
|
13 марта 2022, 07:30
|
16 марта 2022, 17:15