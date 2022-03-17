По запросу и из-под прилавка: Русская водка стала дефицитом в Великобритании

Русская водка стала дефицитом в Великобритании. В обычных алкомаркетах её уже не найти, а в элитных - только по запросу и из-под прилавка.

Издание Daily Mail написало о последствиях санкций, введённых против России. Из-за объявленной Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в британских магазинах исчезла русская водка.

Однако любителям этого алкогольного напитка найти его всё ещё реально. Правда, по запросу и из-под прилавка. Цены заоблачные.

В магазине Harrods 1,5-литровая бутылка продаётся за 100 фунтов (почти 13,7 тысячи рублей).

"Персонал с удовольствием продаёт полуторалитровые бутылки от производителя, запрещённого в других супермаркетах, почти за 100 фунтов", - сказано в статье.

На витрине русской водки нет. Покупатель должен попросить у продавца конкретный товар. Бутылку достанут из-под прилавка.

В другом магазине - The Selfridges - бутылки с русской водкой всё ещё стоят на витринах. Однако стоимость их весьма солидная - 150 фунтов (около 20,5 тысячи рублей).

На это обратили внимание члены британского парламента. Бизнесмены тут же объявили, что товар продавался по ошибке.