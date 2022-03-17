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По запросу и из-под прилавка: Русская водка стала дефицитом в Великобритании

17 марта 2022, 21:15  •  45 • В мире
Русская водка стала дефицитом в Великобритании. В обычных алкомаркетах её уже не найти, а в элитных - только по запросу и из-под прилавка.
Издание Daily Mail написало о последствиях санкций, введённых против России. Из-за объявленной Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в британских магазинах исчезла русская водка.
Однако любителям этого алкогольного напитка найти его всё ещё реально. Правда, по запросу и из-под прилавка. Цены заоблачные.
В магазине Harrods 1,5-литровая бутылка продаётся за 100 фунтов (почти 13,7 тысячи рублей).
"Персонал с удовольствием продаёт полуторалитровые бутылки от производителя, запрещённого в других супермаркетах, почти за 100 фунтов", - сказано в статье.
На витрине русской водки нет. Покупатель должен попросить у продавца конкретный товар. Бутылку достанут из-под прилавка.
В другом магазине - The Selfridges - бутылки с русской водкой всё ещё стоят на витринах. Однако стоимость их весьма солидная - 150 фунтов (около 20,5 тысячи рублей).
На это обратили внимание члены британского парламента. Бизнесмены тут же объявили, что товар продавался по ошибке.

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