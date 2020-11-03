По запасам протурецких боевиков нанесли удар: Террористов лишили контрабанды в Сирии

Инцидент случился в приграничном районе Эль-Баб, который оккупирован Турцией. Портал "Русская весна" сообщает, что сначала произошёл взрыв, а потом - сильнейший пожар.

Взорвались нефтепродукты, находившиеся в цистернах. Протурецкие бандформирования и их кураторы переправляли их в Сирию контрабандным путём.

По запасам протурецких боевиков нанесли удар, но кто это сделал, неизвестно.

Это уже не первая атака в данной местности. 24 октября север Сирии разбомбили с неизвестного самолёта. Сообщается о 15 пострадавших боевиках, которые состояли в протурецких формированиях сирийской вооружённой оппозиции.

Курдское агентство Firat сообщило об ударах, которые обрушились на рынок контрабандистов, расположенный в городе Джераблус рядом с турецкой границей. Местные продавцы специализируются на торговле нефтепродуктами.