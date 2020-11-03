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По запасам протурецких боевиков нанесли удар: Террористов лишили контрабанды в Сирии

03 ноября 2020, 20:45  •  84 • В мире
По запасам протурецких боевиков нанесли удар, лишив их контрабанды. Террористы на приграничной территории в Сирии остались без нефтепродуктов.
Инцидент случился в приграничном районе Эль-Баб, который оккупирован Турцией. Портал "Русская весна" сообщает, что сначала произошёл взрыв, а потом - сильнейший пожар.
Взорвались нефтепродукты, находившиеся в цистернах. Протурецкие бандформирования и их кураторы переправляли их в Сирию контрабандным путём.
По запасам протурецких боевиков нанесли удар, но кто это сделал, неизвестно.
Это уже не первая атака в данной местности. 24 октября север Сирии разбомбили с неизвестного самолёта. Сообщается о 15 пострадавших боевиках, которые состояли в протурецких формированиях сирийской вооружённой оппозиции.
Курдское агентство Firat сообщило об ударах, которые обрушились на рынок контрабандистов, расположенный в городе Джераблус рядом с турецкой границей. Местные продавцы специализируются на торговле нефтепродуктами.

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