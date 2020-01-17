По закрытой связи в режиме 24/7: Коротченко о том, как Россия и США решают конфликты в Сирии

В Сети появился фотоснимок, на котором запечатлена встреча бойцов России и США. В комментарии утверждалось, что между военными якобы произошёл конфликт. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию. О том, как на самом деле происходят контакты между военными России и США, рассказал Царьграду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он напомнил, что между российскими и американскими военными по-прежнему существует прямой канал связи, который действует ещё с начала операции России в Сирии. Поэтому, если возникают какие-то проблемы, они в оперативном порядке разрешаются.

"Поэтому стороны сделали всё для того, чтобы минимизировать какие-то возможные военные риски. А тем более столкновения в воздухе либо на земле", - подчеркнул Игорь Коротченко в интервью Царьграду.

В частности, он упомянул прямой канал телефонной закрытой связи, который действует круглосуточно. Если возникают какие-то вопросы, его используют для их оперативного решения.