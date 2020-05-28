«По закону джунглей»: Лавров рассказал о «хищнических подходах» некоторых стран во время пандемии

В период пандемии коронавируса некоторые страны начали действовать по принципу «каждый сам за себя». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ряд государств пытается использовать сложившуюся ситуацию для продвижения своих узкокорыстных интересов. Глава МИД напомнил, что неоднократно звучали бездоказательные обвинения в адрес Москвы, которая якобы пытается использовать гуманитарную помощь для «укрепления геополитического влияния», а также в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения.

Пандемия коронавирусной инфекции выявила дефицит гуманизма. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для китайской газеты Global Times.

По мнению Сергея Лаврова, далеко не все оказались готовы пройти «проверку пандемией».

«Мы видим, как вместо консолидации усилий и стремления к взаимопониманию те, кто привык декларировать — или декламировать — своё моральное лидерство и богатые демократические традиции, отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители и начинают действовать по «закону джунглей», — пояснил Лавров.

Министр считает, что этот дефицит гуманизма нельзя списать на растерянность перед лицом коронавируса. Проблема имеет глубинный характер и обусловлена «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит».

«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя», — подчеркнул глава МИД.

Лавров привёл в качестве примера попытки возложить вину за распространение коронавируса на Китай, а также спекуляции вокруг гуманитарной помощи России ряду стран, оказанной по просьбе их же правительств.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», — заявил министр. — До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан».

По его словам, некоторые страны пытаются воспользоваться ситуацией для «игр в «Монополию», продвижения узкокорыстных интересов и сведения счётов с геополитическими конкурентами.

Также, по словам главы МИД РФ, вызывают беспокойство «шаги по шельмованию Всемирной организации здравоохранения, которая... с первых дней находится на передовой борьбы с коронавирусом».

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с опаснейшими вызовами, когда под угрозой было само её существование, и каждый раз успешно преодолевала их.

«Наша страна — один из ключевых международных центров, экспортёр и гарант безопасности — продолжит продвигать конструктивную, объединительную повестку, играть уравновешивающую, гармонизирующую роль в мировых делах. Взаимодействовать со всеми, кто готов к совместной работе на принципах честности, взаимного учёта интересов и озабоченностей», — подытожил глава МИД России.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Китай следует привлечь к ответственности, если Пекин способствовал распространению COVID-19. Трамп предположил, что КНР якобы могла осознанно позволить заболеванию выйти за пределы страны. В связи с этим власти США начали проведение расследования, чтобы выяснить обстоятельства происхождения коронавирусной инфекции нового типа.

14 апреля лидер США также распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. По мнению Трампа, из-за «ориентации на Китай» ВОЗ несвоевременно предупредила об опасности коронавируса. Тогда он заявил, что деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

В частности, американский лидер был возмущён тем, что организация не поддержала решение властей США приостановить сообщение с КНР в начале февраля, посчитав такой шаг излишним.

19 мая президент США Дональд Трамп потребовал от Всемирной организации здравоохранения внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китая в течение 30 дней. В случае, если организация не выполнит требования, по словам Трампа, Вашингтон окончательно прекратит финансирование ВОЗ и может выйти из её состава.

Кроме того, в конце апреля Сергей Лавров сообщил, что некоторые страны Европы, в том числе члены НАТО, хотят пойти по пути Италии и попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом, но не могут этого сделать из-за запрета от «старших товарищей». Об этом министр иностранных дел России сказал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

В конце марта Россия отправила более десяти военно-транспортных самолётов Ил-76 Воздушно-космических сил в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В основном они работали в Ломбардии — главном очаге эпидемии в стране. Впрочем, 24 апреля стало известно, что власти ещё нескольких итальянских областей запросили помощь российских специалистов.

В Министерстве обороны России также сообщали, что российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российские специалисты продезинфицировали 28 объектов в 11 городах Республики Сербии и оказали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах. В страну были переброшены 24 российских военнослужащих и пять единиц техники.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, ситуация, которую описал в своей статье Лавров, сложилась из-за того, что во главе «коллективного Запада» стоят люди, чьи политические и финансовые интересы напрямую связаны с противостоянием России.

«Поэтому им абсолютно неинтересно, а точнее невыгодно, чтобы та «лубочная» картина агрессивной Москвы менялась, чтоб никто вдруг не вздумал говорить о российском гуманизме, принципах взаимопомощи. Эти руководители западных стран ведут себя как расчётливые бизнесмены: без эмоций, без сострадания, без уступок своим же партнёрам», — заявил депутат в разговоре с RT.

Как считает политолог Юрий Светов, главы целого ряда государств, в первую очередь США и Великобритании, даже в условиях пандемии коронавируса больше обеспокоены доминирующим положением своих стран на международной арене, а не благополучием населения.

«Разумные люди полагают, что во время пандемии надо объединять усилия... Но у таких лидеров, как Дональд Трамп или Борис Джонсон, другое на уме — не потерять своё доминирующее положение... Помощь Италии со стороны России расценивается так, что это будто бы сделано для того, чтобы Италия выступила с инициативой отмены санкций против России. Помощь России Сербии воспринимается как попытка удержать Сербию от вступления в ЕС, НАТО. То есть за каждым гуманным поступком видят только какие-то корыстные цели и покушение на господство США», — сказал Светов в беседе с RT.