По заказу Путина: National Interest "раскопал" сирийские корни у новейшего российского беспилотника "Охотник"

Американский журнал National Interest "раскопал" сирийские корни новейшего российского ударного беспилотника "Охоник Б", первые фотографии которого на днях попали в соцсети. Смертоносный аппарат, уверены эксперты, был создан по приказу Владимира Путина на основе боевого опыта, полученного в Сирии.

Эксперты американского журнала The National Interest обратили внимание на появившиеся в соцсетях фотографии новейшего российского ударного беспилотника "Охотник Б". По их мнению, разработка, в которой был учтен сирийский боевой опыт армии России, имеет все шансы выйти в серию в качестве смертоносного оружия.

Первые снимки дрона появились 23 января в соцсетях и на российских авиационных сайтах. На фото был снят трактор, буксирующий беспилотный летательный аппарат с размахом крыльев около 15 метров. Известно, что испытания "Охотника Б" проходили на новосибирском аэродроме.

По мнению The National Interest, "Охотник" сможет проникать через оборону противника и доставлять боеприпасы. Он относится к тому же классу БПЛА, что и китайские Tian Ying и американские RQ-170.

Как напоминает издание, в 2007 году МиГ представил опытный образец беспилотника "Скат", который, как и "Охотник", представлял собой летающее крыло с реактивным двигателем. Но в тот момент российская экономика находилась в кризисе, и разработка не получила развитие.

В 2018 году Кремль потребовал значительно расширить программы беспилотных летательных аппаратов, отмечает эксперт Келси Атертон Сэмюэль Бендетт. Минобороны РФ был сделан ряд заявлений о растущих возможностях БПЛА. Таким образом, был учтен сирийский боевой опыт — поскольку операции российских подразделений на Ближнем Востоке показали необходимость быстро поражать цели после их идентификации.

Совсем недавно президент России Владимир Путин отдал приказ, в котором говорилось о ключевых направлениях развития российской армии в 2019 году, в том числе в части разработок беспилотников и роботизированных систем.

В настоящее время, говорится в публикации, армия России располагает дронами "Форпост", вот-вот будет завершена разработка малозаметных беспилотников класса ISR. "Охотник Б" может обойти их по своим боевым качествам и станет самым тяжелым и быстрым БПЛА. Теперь, отмечают американские эксперты, российским разработчикам предстоит решить несколько аэродинамических задач, а также оснастить дрон высокоточными боеприпасами.

Встать на вооружение "Охотник Б" может спустя несколько лет доработок и испытаний, однако подготовка команд управления для него уже началась, пишет The National Interest.