По всем пунктам: суд в США признал россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях

Жюри присяжных в США признало россиянина Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений. Американская сторона обвиняет его во взломах таких сервисов, как LinkedIn, Dropbox и Formspring. Сообщается, что Никулина сочли виновным по всем девяти вменяемым ему пунктам обвинения. Приговор россиянину огласят осенью, однако его защита намерена подать апелляцию на решение суда. Юристы Никулина назвали произошедшее большой несправедливостью. Задержанного почти четыре года назад в Праге россиянина экстрадировали в США весной 2018-го. Этот шаг вызвал возмущение российской стороны и недоумение чешских властей. Так, президент Милош Земан отмечал, что одобрение экстрадиции Никулина не входило в полномочия чиновников, принявших соответствующее решение. А в 2019 году Конституционный суд Чехии признал незаконной выдачу россиянина США.

В США жюри присяжных признало россиянина Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступленияй. Никулина сочли виновным по всем девяти пунктам вменяемого ему обвинения, сообщает РИА Новости.

Приговор россиянину планируется огласить 29 сентября в Сан-Франциско. Защита Никулина намерена подать апелляцию, заявил ТАСС адвокат россиянина Аркадий Бух.

«Однозначно подаём на апелляцию. Уже есть договорённость с семьёй. Произошла большая несправедливость», — подчеркнул юрист.

Он уточнил, что назначенный Никулину судом психиатр ранее признал Никулина «психически ненормальным». «Вероятно, там будут ещё какие-то дополнительные аргументы», — добавил юрист, отметив, что на подачу апелляции отведено до 60 дней.

Напомним, Евгения Никулина задержали в Праге 5 октября 2016 года по подозрению в организации кибератак на сайты американских компаний в 2012 году.

В материалах дела, опубликованных федеральной прокуратурой Северного округа Калифорнии, отмечается, что хакер под никами Chinabig01, dex.007, valery.krutov3 и itBlackHat в марте 2012 года взломал базы данных соцсети LinkedIn, заразив компьютер одного из сотрудников. Следствием этой деятельности стало похищение 117 млн паролей, что составляет примерно четверть от общего количества.

Позднее, в мае—июле 2012 года, по версии обвинения, молодой человек аналогичным способом взломал хранилище Dropbox. В июне—июле того же года — сервис Formspring, причём в деле говорится, что в последнем случае Никулин якобы действовал не один. Имена других подозреваемых не указаны, но в материалах дела они обозначены как «Сообщник №1», «Сообщник №2» и «Сообщник №3».

Отмечалось, что предъявленные Никулину обвинения не предполагают возможности выхода под залог. По выдвинутым обвинениям россиянину могут грозить десятки лет лишения свободы и штраф на сумму до $1 млн. Наряду с этим Никулин также обвиняется российской стороной в краже более 100 тыс. рублей из электронных кошельков граждан в 2009 году.

В процессе разбирательств защита Никулина указывала, что за инкриминируемые россиянину преступления максимальный срок наказания по чешскому законодательству составляет восемь лет лишения свободы, по российскому — 10, а по американскому — 54 года.

В марте 2018 года власти Чехии выдали Никулина американской стороне. Перелёт в США состоялся на специальном борту Минюста США. При этом Прага не уведомила об этом ни адвокатов Никулина, ни дипломатических представителей. Впоследствии об экстрадиции россиянина Москву уведомил Вашингтон.

Российский МИД выразил возмущение этим шагом властей Чехии. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась «не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведённую... в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность».

В МИД также подчеркнули, что Чехия проигнорировала официальный запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Никулина России. Кроме того, о ситуации тогда высказался посол России в Чехии Александр Змеевский.

«Случившееся расцениваем как осознанный политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества с Россией», — приводит слова Змеевского РИА Новости.

Он добавил, что, по его сведениям, спецборт Министерства юстиции США ждал в аэропорту Праги ещё за несколько дней до решения суда. Дипломат предположил, что «американские партнёры были заведомо проинформированы о готовящемся решении Конституционного суда Чешской Республики и последующем вердикте министра юстиции Чехии».

Впоследствии президент Чехии Милош Земан также раскритиковал решение о передаче Никулина США. «Господин Никулин является российским гражданином, и Россия требовала его выдачи. Считаю более естественным, чтобы он был выдан в свою страну», — заявлял Земан.

По его словам, одобрение экстрадиции Никулина не входило в полномочия чиновников, которые приняли соответствующее решение.

Впоследствии Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США россиянина Евгения Никулина.