По видеосвязи: разговор Путина и Байдена состоится 7 декабря

Разговор Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи намечен на 7 декабря, точное время ещё не определено. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как указывал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, ожидается, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов, включая внутриукраинский кризис. Между тем в США продолжают появляться сообщения, что Россия якобы готовится ко «вторжению» на Украину. Отвечая на подобные публикации американских СМИ, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Москве впечатлены «масштабом наглости и вранья».

Во вторник, 7 декабря, состоятся переговоры президентов России и Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Общение Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт по видеосвязи.

«Вечер. Президенты сами определят (время. — RT)», — сказал Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

3 декабря помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва «с олимпийским спокойствием прорабатывает» предстоящий контакт между лидерами двух держав.

«Я надеюсь, американские коллеги понимают, насколько важен и нужен этот контакт... Он нужен не только нам но и, надеюсь, американцам», — говорил он.

По его словам, Путин и Байден, вероятно, затронут реализацию идеи проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН, которую ранее предложил президент РФ. Также главы государств могут обсудить внутриукраинский кризис, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

«Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки», — помощник президента России по международным делам.

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Напомним, что первая личная встреча Путина и Байдена в качестве президентов России и США прошла в Женеве 16 июня. Переговоры вместе с перерывом продлились около трёх с половиной часов. Лидеры двух стран обсудили вопросы кибербезопасности, а также договорились начать консультации по проблемам стратегической стабильности на межведомственном уровне. Как позднее отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, встреча прошла в «откровенном и деловом ключе».

Ранее агентство Associated Press и газета The Washington Post, ссылаясь на данные анонимных чиновников в администрации США, а также на представителей разведсообщества, опубликовали материалы, в которых утверждается о то, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить военное вторжение на Украину. При этом задействовано будет до 175 тыс. солдат. Сейчас же, по данным американской разведки, вблизи российско-украинской границы около 70 тыс. военнослужащих.

Наряду с этим президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне «давно знают о действиях России». Глава Белого дома также ожидает «долгого разговора» с Владимиром Путиным по Украине, подчеркнув, что «не признаёт ничьи красные линии» в вопросе безопасности этого государства, передаёт Ино ТВ.

Перемещение российских войск по территории Российской Федерации — внутреннее дело государства. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о том, что российская сторона якобы сосредоточила значительный военный контингент возле границы с Украиной и ведёт подготовку ко вторжению.

«Российские вооружённые силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», — сказала Захарова.

Она также указала, что Вашингтон проводит «спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на России».

«Её основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства

Ранее российский лидер назвал красной линией в ситуации с Украиной создание угрозы для России. По его словам, если на украинской территории будут размещены ударные комплексы или гиперзвуковое оружие, Россия будет должна «что-то подобное создать в отношении тех, кто так угрожает».

«Создание таких угроз для нас и есть «красная линия». Надеюсь, что до этого не дойдёт. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество всё-таки будет преобладать», — говорил Путин 30 ноября в ходе форума «Россия зовёт!».

«Никто не собирается нападать на Украину»

Как заметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, сообщения о якобы готовящейся агрессии России на ту или иную страну — беспроигрышная повестка для военного лобби США.

«Это будет крутится вечно: сначала в конце года, потом в начале года, соответственно, в январе этого не произойдёт — они будут уже называть апрель, май и так далее. После того, как Афганистан был проигран (куда вкачивались сотни миллионов долларов), когда оттуда ушли, просто внутри США встал вопрос: зачем нам столько денег тратить на оборону? Соответственно, повестка полностью перекинулась на Украину, что якобы на границе Украины и РФ напряжённость такова, что требуются огромные деньги», — сказал он в разговоре с RT.

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В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков также указал, что американская сторона вместе с Украиной нагнетают ситуацию, которая создана из домыслов.

«Никто не собирается нападать на Украину, мы-то это знаем», — пояснил собеседник RT.