По видеосвязи - это не то: В Кремле рассказали о потребности Путина напрямую общаться с людьми

Общение по видеосвязи не заменит очных встреч: президент РФ Владимир Путин очень любит общаться с людьми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Понятно, что онлайн-мероприятия не могут полноценно заменить личное общение.

При этом, указал пресс-секретарь российского лидера, у Путина даже при таком графике работы по-прежнему насыщенный распорядок дня.

Как отметил Песков, раньше президент работал в режиме, "растянутом по суткам": мог позвонить и рано утром, и поздно ночью. И во время пандемии это осталось неизменным.

"Это совершенно нормальная практика, было и до режима самоизоляции, продолжается и сейчас", - заметил Песков.

При этом он выразил уверенность, что рано или поздно, но всё вернётся к привычному формату работы.

"Будем надеяться, что рано или поздно мы всё-таки к нормальной жизни вернёмся и продолжим всё как обычно", - подчеркнул он.