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По видеосвязи - это не то: В Кремле рассказали о потребности Путина напрямую общаться с людьми
18 ноября 2020, 12:55 • 71 • Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства любит общаться с людьми. Видеосовещания не являются заменой привычному формату. В Кремле выразили надежду, что возвращение к привычному ритму рано или поздно состоится.
Общение по видеосвязи не заменит очных встреч: президент РФ Владимир Путин очень любит общаться с людьми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Понятно, что онлайн-мероприятия не могут полноценно заменить личное общение.
При этом, указал пресс-секретарь российского лидера, у Путина даже при таком графике работы по-прежнему насыщенный распорядок дня.
Как отметил Песков, раньше президент работал в режиме, "растянутом по суткам": мог позвонить и рано утром, и поздно ночью. И во время пандемии это осталось неизменным.
"Это совершенно нормальная практика, было и до режима самоизоляции, продолжается и сейчас", - заметил Песков.
При этом он выразил уверенность, что рано или поздно, но всё вернётся к привычному формату работы.
"Будем надеяться, что рано или поздно мы всё-таки к нормальной жизни вернёмся и продолжим всё как обычно", - подчеркнул он.
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