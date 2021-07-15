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По велению человека: В ОАЭ укротили погоду
15 июля 2021, 19:55 • 234 • В мире
В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) укротили погоду, вызвав явление, совсем не характерное для лета. По велению человека в пустыне пролились дожди.
Летом в ОАЭ воздух прогревается до 50 градусов по Цельсию. Традиционная засуха в этом году была прервана сильными дождями. В разных районах страны по велению человека они идут уже второй день.
По данным эмиратского метеорологического портала Марказ аль-Асифа (Storm Center) причиной стали испытания новых технологий вызова осадков. Дожди пролились в Хаджарском горном массиве, а также районах Хувайлат, Кальба роуд и Вади аль-Хилю. Согласно информации от Национального метеорологического бюро, осадки выпали неподалёку от города Аль-Айн, который находится в столичном эмирате Абу-Даби.
Причиной небывалого для ОАЭ явления стали эксперименты по засеву облаков.
Похожая ситуация и в Катаре. С субботы, 17 июля, и до середины следующей недели там ожидаются дожди. В этой стране на Среднем Востоке летом они не идут никогда, а за минувшие осень, зиму и весну капли с неба падали всего пару раз.
Разработка технологий искусственного вызова осадков ведётся достаточно давно. В ОАЭ весной 2021 года испытали новые методы. Например, при помощи дронов. Устройства поднимаются к облакам и при помощи электрических разрядов вызывают дождь. Никакие химические соединения при этом не используются. Тестированием технологий занимается дубайская академия SANAD при поддержке учёных британского университета Рединга.
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