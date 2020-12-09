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По Украине рассредоточены 27 тысяч вооруженных боевиков – бывший сотрудник СБУ
09 декабря 2020, 03:00 • 46 • Украина
По Украине до сих пор рассредоточены множество подготовленных при президенте Порошенко вооруженных боевиков, которые в любой момент могут выйти на улицы.
Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил бежавший с Украины в Европу бывший внештатный сотрудник СБУ Евгений Василькевич.
«Понятно, что на самом деле эскадроны смерти создавались под крышей президента Порошенко, потому что президенту нужно было управлять оппозицией. Сейчас 27 тысяч боевиков с вооружением рассредоточены по всей Украине, и это угроза национальной безопасности. Этим должны заниматься не журналисты, а следствие.
Я знаю про эскадроны смерти, потому что был там, мы ездили в разные города, я видел разных людей и прослушивал переговоры. Пока вы расслабляетесь и воюете с кем-то, может возникнуть реальная опасность, что они найдут повод и выйдут на улицы. Как власть их подавит и как остановит – другой вопрос, а может, у власти не хватит времени. Зеленский думает, что контролирует их, но на самом деле нет», – сказал Василькевич.
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