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По указу США: эксперт оценил решение Зеленского о блокировке телеканалов
04 февраля 2021, 16:25 • 81 • Политика
Политолог отметил, что американцы управляют Незалежной и даже не скрывают этого
Тема с заблокированными украинцами телеканалами вызвала широкий резонанс. Местные власти запретили вещать каналам, связанным с "пророссийскими" политиками. По мнению известного политэксперта Михаила Погребинского, здесь не обошлось без американской руки.
В целом, жесткая цензура на украинском телевидении была организована именно представителями США. Погребинский обратил внимание: Вашингтон теперь даже не пытается скрывать того, что власть в Незалежной принадлежит ему. Выходцы из США с легкостью диктуют свои условия украинской администрации.
"Американцы даже не заботятся о том, что это выглядит, как унижение", – отметил в беседе с изданием "Лента.ру" эксперт.
Погребинский объяснил, зачем американцы поставили на блок ряд каналов ("112 Украина", NewsOne и ZiK). Все дело в том, что они позволяли себе говорить о внешнем управлении Незалежной. Впрямую на Вашингтон никто не указывал, однако на воре и шапка горит. Американцы приняли эти выпады на свой счет и объявили войну телеканалам.
При этом все спорные действия американцы объясняют попыткой защитить украинский народ от "российской агрессии".
Напомним, указ о запрете вещания для перечисленных каналов был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским 3 февраля.
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