Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
Главная / Политика

По указу США: эксперт оценил решение Зеленского о блокировке телеканалов

04 февраля 2021, 16:25  •  81 • Политика
Фото: Mark Langridge/moodboard/www.globallookpress.com
Политолог отметил, что американцы управляют Незалежной и даже не скрывают этого
Тема с заблокированными украинцами телеканалами вызвала широкий резонанс. Местные власти запретили вещать каналам, связанным с "пророссийскими" политиками. По мнению известного политэксперта Михаила Погребинского, здесь не обошлось без американской руки.
В целом, жесткая цензура на украинском телевидении была организована именно представителями США. Погребинский обратил внимание: Вашингтон теперь даже не пытается скрывать того, что власть в Незалежной принадлежит ему. Выходцы из США с легкостью диктуют свои условия украинской администрации.
"Американцы даже не заботятся о том, что это выглядит, как унижение", – отметил в беседе с изданием "Лента.ру" эксперт.
Погребинский объяснил, зачем американцы поставили на блок ряд каналов ("112 Украина", NewsOne и ZiK). Все дело в том, что они позволяли себе говорить о внешнем управлении Незалежной. Впрямую на Вашингтон никто не указывал, однако на воре и шапка горит. Американцы приняли эти выпады на свой счет и объявили войну телеканалам.
При этом все спорные действия американцы объясняют попыткой защитить украинский народ от "российской агрессии".
Напомним, указ о запрете вещания для перечисленных каналов был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским 3 февраля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
04 февраля 2021, 10:00
Путину удалось удивить Запад - Welt
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
04 февраля 2021, 10:00
В Крыму заявили о шантаже Украины
04 февраля 2021, 09:05
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
04 февраля 2021, 10:00
Псаки обозначила интересы США в диалоге с Россией
04 февраля 2021, 14:35
Байден лишился возможности надавить на Россию санкциями - NYT
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2021, 15:05
Киев превратился в столицу нищих и бездомных, половина которых — из Донбасса
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
28 января 2021, 20:20
Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"
30 января 2021, 16:20
"Гайдаровский шабаш в истерике": Хазин о попытках элиты бежать из России
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
01 февраля 2021, 19:40
Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ
01 февраля 2021, 09:35
Американские копы зовут русский ОМОН в США: Они восхищены работой спецназа с "навальнятами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.