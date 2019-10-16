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По указке Сороса: На Украине создаются списки жителей Донбасса, которых "нельзя допускать к выборам" - СМИ

16 октября 2019, 09:54  •  78 • Политика
На Украине собираются фильтровать население Донбасса на "лояльное или нелояльное" по указке финансируемых Соросом организаций, сообщают СМИ.
На Украине создаются списки жителей Донбасса, которых "нельзя допускать к выборам". Этим занимается Комитет избирателей Украины (КИУ), работающий на гранты финансиста "цветных" революций миллиардера Джорджа Сороса, сообщают СМИ.
Изначально организация пыталась лишить права голоса на пять лет вообще всех жителей Донбасса. Это оправдывалось тем, что они являются "врагами всего украинского". Однако после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы Штайнмайера" организация была вынуждена смягчить риторику.
Теперь КИУ предлагает поделить жителей Донбасса на тех, кого можно допускать к выборам, и тех, кого нельзя. К последним организация относит всех, кто участвовал в работе органов власти ЛНР и ДНР.
"Действующих сельских, поселковых и городских глав ДНР и ЛНР, депутатов местных советов, которые представляют сепаратистские структуры, ни в коем случае нельзя допускать к участию в выборах", - цитирует News-Front слова генерального директора КИУ Алексея Кошеля.

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