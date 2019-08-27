По указке Коломойского? Зеленский выбрал себе премьера

О предложении Зеленского пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. По данным издания, Гончарук сопровождает главу государства во всех поездках и присутствует на совещаниях, посвящённых в том числе экономическим вопросам.

Из открытых источников известно, что Гончарук получил юридическое образование. С 2015 года он руководит независимым экспертно-аналитическим центром "Офис эффективного регулирования".

Кроме того, его послужной список включает должность советника первого вице-премьера Степана Кубива и внештатного советника министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. Известно также, что Гончарук участвовал в выборах в Верховную раду, но не набрал нужного количества голосов.

При этом источники издания пишут, что пока не исключены собеседования по другим кандидатурам, однако примечательно, что в начале августа олигарх Игорь Коломойский в беседе с РБК называл Гончарука одним из кандидатов на пост премьер-министра.