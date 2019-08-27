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По указке Коломойского? Зеленский выбрал себе премьера
27 августа 2019, 17:09 • 247 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру на пост премьер-министра правительства республики. В частности, глава Незалежной предлагает депутатам Рады рассмотреть заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. Примечательно, что в начале августа олигарх Игорь Коломойский озвучивал именно его кандидатуру на должность премьера.
О предложении Зеленского пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. По данным издания, Гончарук сопровождает главу государства во всех поездках и присутствует на совещаниях, посвящённых в том числе экономическим вопросам.
Из открытых источников известно, что Гончарук получил юридическое образование. С 2015 года он руководит независимым экспертно-аналитическим центром "Офис эффективного регулирования".
Кроме того, его послужной список включает должность советника первого вице-премьера Степана Кубива и внештатного советника министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. Известно также, что Гончарук участвовал в выборах в Верховную раду, но не набрал нужного количества голосов.
При этом источники издания пишут, что пока не исключены собеседования по другим кандидатурам, однако примечательно, что в начале августа олигарх Игорь Коломойский в беседе с РБК называл Гончарука одним из кандидатов на пост премьер-министра.
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