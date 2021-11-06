По указке из тюрьмы: Дерзкий план Саакашвили разоблачила служба госбезопасности

В Грузии глава спецслужбы обвинил арестованного экс-президента Михаила Саакашвили в подготовке госпереворота. Политик управляет сторонниками из тюрьмы в Рустави.

Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе обвинил содержащегося в тюрьме после ареста экс-президента страны Михаила Саакашвили в подготовке госпереворота.

"Действия, направленные на насильственное свержение правительства, планируются Михаилом Саакашвили, который через людей, навещающих его в тюрьме, дает указания лидерам различных оппозиционных партий", - говорится в заявлении главы спецслужбы Грузии на сайте ведомства.

По данным СГБ, приспешники Саакашвили намерены устроить массовые акции в поддержку экс-президента. Сторонники подозреваемого по нескольким уголовным делам Саакашвили собираются пикетировать тюрьму в Рустави, где сидит подозреваемый.

"Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси. По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений", - утверждает глава СГБ.

По его словам, цель сторонников Саакашвили "является насильственный переворот власти".

Бача Мгеладзе отметил, что поддерживающие Саакашвили силы будут "блокировать здания парламента, администрации правительства, президентской администрации, министерства юстиции, МВД", начиная с 6 ноября.

Ранее стало известно, что заявивший о своей голодовке с момента ареста 1 октября экс-президент Саакашвили в тюрьме ест каши и пьет соки.