По УДО не выйдет: Суд отказал террористу Брейвику

Андерс Брейвик по УДО не выйдет. Норвежский суд отказал террористу, из-за которого погибли десятки людей, в его просьбе.

Норвежский суд вынес решение относительно прошения об условно-досрочном освобождении Брейвика. Преступник по УДО не выйдет. Его посчитали всё ещё опасным для общества, несмотря на обещания вести себя хорошо. Об этом стало известно после публикации решения Окружного суда Телемарка.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два террористических акта. В Осло он пригнал к комплексу правительственных зданий забитый взрывчаткой микроавтобус и взорвал его. Затем отправился на остров Утёйа. Там он собрал людей и открыл по ним огонь. Через полтора часа Брейвик сдался полиции.

В тот день по вине экстремиста погибло 77 человек, 151 получил ранения различной степени тяжести. В совершении терактов он сознался, но виновным себя считать отказался. Брейвика признали вменяемым. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы с вероятностью неограниченного продления срока.

Отсидев половину срока, Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Самый известный убийца современности в середине января заявил суду, что больше не разделяет идеи терроризма, и пообещал хорошо себя вести.

Психиатр тогда же отметила, что Брейвик свою ситуацию оценивает нереалистично. У этого человека есть аутистические черты характера. Специалист заявила о высокой вероятности возвращения преступника к экстремистским идеям, если его выпустить на свободу.

По законам Норвегии Брейвик имеет право подавать прошение об УДО ежегодно.