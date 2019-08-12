По цифровому следу: в России стартует эксперимент по отслеживанию искусственным интеллектом успеваемости студентов

С 2021 года успеваемость, активность и поведение учащихся в ряде российских вузов будет оценивать искусственный интеллект. Об этом рассказал глава Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения МИСиС Нурлан Киясов — на базе этого вуза будет внедрена подобная технология. По его словам, использование этой системы поможет не отставать от цифровизации и исключить из образовательного процесса элемент предвзятости со стороны преподавателей. Эксперты полагают, что такой механизм будет эффективен в части борьбы с коррупцией и позволит более объективно оценивать деятельность студентов. Однако специалисты призывают деликатно подходить к вопросу и учитывать человеческий фактор.

С 2021 года в нескольких российских вузах успеваемость студентов будет оценивать искусственный интеллект (ИИ). Предполагается, что использование новой системы позволит более объективно оценивать учащихся. Об этом ТАСС рассказал директор Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EDCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов. На базе этого вуза подобная технология должна быть внедрена в конце 2020 года.

По словам Киясова, система на основании данных цифрового следа будет оценивать активность студентов на лекциях, их поведение, успеваемость и даже участие в общественной жизни.

«Цифровой сервис будет выявлять студентов с низкой академической успеваемостью и предупреждать прежде всего самих студентов и деканат об этом. Сервис будет основан на данных цифрового следа студента: он будет оценивать успеваемость студента, активность на лекциях, участие в общественной жизни университета, в целом поведение», — сообщил Киясов.

Отталкиваясь от результатов анализа полученной информации, руководство учебных заведений будет принимать решение, стоит ли как-то поощрить студента, вынести ему предупреждение или даже отчислить. Киясов считает, что внедрение основанных на искусственном интеллекте систем поможет исключить элемент предвзятости со стороны преподавателей.

В то же время глава EDCrunch University отметил, что выдвигаемые ИИ предложения будут носить рекомендательный характер, а окончательное решение касательно судьбы студентов будет по-прежнему принимать деканат. Тестирование такой системы в нескольких вузах стартует уже в 2019 году, а к 2021-му её опытные образцы начнут работать в ведущих вузах России.

«Первоочередная задача — снизить долю отчисляемых студентов, повысить удовлетворённость самих студентов качеством образовательных услуг и всех других видов услуг, которые предоставляет университет. Сегодня университет не может отставать от того, что происходит за пределами университета, где сплошная цифровизация», — подчеркнул Киясов.

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Комментируя перспективы введения подобных систем, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT выразил мнение, что искусственный интеллект будет в первую очередь полезен в деле борьбы с коррупцией.

«Я это предлагал, в том числе и для школьников, чтобы заменить, например, ЕГЭ на эту методику. Это было бы правильно. Но искусственный интеллект может правильнее оценить (студентов. — RT) в тех вузах, где ещё остаются факты коррупции. Ведь ему не предложишь ни шоколадку, ни конверт», — отметил парламентарий.

Также, по его мнению, администрациям учебных заведений необходимо оценивать не только успехи студентов в учёбе, но и их внеучебную деятельность. Это позволит поощрить студентов и «дать больше возможностей тем, кто заинтересован в своём дальнейшем продвижении» в рамках специальности, не зацикливаясь на одном, стандартном формате обучения.

«Сейчас, к сожалению, в некоторых вузах принимается решение только на основании итоговых результатов. Очень эффективно в этом плане работает ВШЭ, которая выставляет оценку по курсу не только по итогам тех баллов, которые получают за контрольные работы, но также на основании успеваемости, активности на семинарских занятиях, посещениях электронных занятий. Всё это и так в некоторых вузах уже есть, просто этому всему придают автоматизированный характер», — отметил Чернышов.

Собеседник RT добавил, что, помимо прочего, система оценки учащихся должна совмещать в себе «человеческий взгляд» и рекомендации искусственного интеллекта. Итоговое решение, например, об отчислении, должно приниматься только после коллективного обсуждения отчёта цифровой системы, уверен эксперт.

О необходимости деликатного подхода к использованию новых технологий по отношению к людям предупредил и президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Студенты на лекции

РИА Новости

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«Я не противник использования новых IT-технологий и возможности использования искусственного интеллекта, но считаю, что здесь нужно быть предельно осторожными, потому что надо понимать, что всё-таки студент — это живой человек. И, как у любого живого человека, у него бывают разные периоды в жизни, а искусственный интеллект может этого не учитывать. Может возникнуть ситуация, при которой искусственный интеллект может неверно оценить этого живого человека. В силу определённых субъективных факторов этот живой человек может оказаться за бортом вуза: могут сложиться неудачные жизненные обстоятельства, возникнуть психологический срыв. Если живой преподаватель будет это учитывать, то искусственный интеллект этого учитывать не может», — заявил RT специалист.

Комков также полагает, что возможности искусственного интеллекта необходимо совмещать с опытом и знаниями профессорско-преподавательского состава. По его словам, необходимо найти разумный баланс между двумя этими системами оценки.

Добавим, что, согласно данным Министерства образования РФ, в 2018 году из российских вузов по тем или иным причинам было отчислено 16,8% учащихся. Как отмечает РИА Новости, согласно оценке экспертов, с помощью искусственного интеллекта этот показатель можно будет снизить до 10%.