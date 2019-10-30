По цели за 5 тысяч километров: подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава». Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Испытания прошли в акватории Белого моря, а удар был нанесён по полигону Кура на Камчатке, находящемуся на расстоянии свыше 5 тыс. км от точки пуска. Ожидается, что подлодка проекта «Борей-А» войдёт в состав ВМФ России до конца года.

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» впервые запустил баллистическую ракету «Булава». По сообщению Минобороны РФ, пуск произошёл во время испытаний подлодки в Белом море.

«Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведён испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки», — говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что расстояние от Белого моря до Камчатки приблизительно 5,5 тыс. км.

В российском военном ведомстве уточнили, что полёт «Булавы» прошёл в штатном режиме — учебно-боевые блоки достигли полигона в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Закрытие района на время стрельб обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

«Князь Владимир» — это четвёртый корабль проекта 955 «Борей». При этом, по сравнению с первыми тремя, он был несколько модифицирован, в связи с чем этот проект называется 955А «Борей-А». По сравнению с первыми тремя подводными лодками проекта 955, он отличается меньшей шумностью, обладает более совершенной системой маневрирования, удержания на глубине и управления огнём.

Подлодка «Борей»

Первые три «Борея» были переданы ВМФ России в 2013—2014 годах. Они носят имена древнерусских князей — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Согласно принятой в России классификации, АПЛ проекта 955 относятся к четвёртому поколению ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

«Бореи» были разработаны в конце 80-х годов прошлого века, а первый корабль — «Юрий Долгорукий» — был заложен в 1996 году. На воду его спустили только в 2008 году, а в состав флота он вошёл в 2013 году, когда был приписан к Северному флоту. Реализацию проекта в это время затягивали экономические проблемы, а также определённые технологические сложности. Тем не менее в дальнейшем работы были значительно ускорены.

«Александр Невский» был заложен в 2004 году и вошёл в состав Тихоокеанского флота в конце 2013 года. Закладка «Владимира Мономаха» состоялась в 2006 году, а в декабре 2014-го он начал службу и также в Тихоокеанском флоте.

Первая АПЛ проекта 955А «Князь Владимир» была заложена в 2012 году. Принятие крейсера на вооружение запланировано на 2019 год. Помимо него строятся ещё четыре подлодки проекта «Борей-А» — «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Работы по их созданию выполняет «Севмаш» в Северодвинске.

Подлодки этого типа могут нести 16 межконтинентальных ракет «Булава», развивать подводную скорость до 29 узлов (54,7 км/ч) и погружаться на глубину порядка 400 м. В автономном режиме атомные подводные крейсеры могут находиться до трёх месяцев.

В сентябре 2019-го замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что ведомство намерено заключить контракт на строительство ещё двух «Бореев-А» и двух атомных подлодок «Ясень-М».

«В рамках форума «Армия-2019» мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух «Ясеней-М» и в ближайшее время, о чём уже принято решение, подпишем контракт ещё на два «Борея-А», — сказал он.

Ракета «Булава»

Ракета Р-30 «Булава» разработана для размещения на подлодках типа «Борей». Её создание началось в конце 1990-х годов в Московском институте теплотехники. Успешные испытания ракета прошла в 2007 году, а в 2008-м началось её серийное производство.

По словам занимавшего тогда должность главкома ВМФ Виктора Чирикова, «Булава» фактически была принята на вооружение в 2012 году, но продолжала проходить юридическое оформление.

«Булава» может нести по 6—10 боевых блоков индивидуального наведения, мощность которых приблизительно равна 150 килотоннам. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 9 тыс. км.

Первые пуски этой ракеты «Бореем» состоялись в мае 2018 году. Тогда «Юрий Долгорукий», находясь в Белом море, запустил четыре «Булавы» по полигону Кура.

Эксперты американского издания The National Interest отмечали, что даже одна подлодка «Борей» с ракетами «Булава» способна нанести разрушительный удар по городам противника, даже в случае уничтожения других российских ядерных сил.