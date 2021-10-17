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По требованию "Талибана"*? В России гадают о причинах депортации студента из Афганистана
17 октября 2021, 20:40 • 137 • Политика
Студент из Афганистана, приехавший учиться в Краснодарском государственном технологическом университете, был депортирован. В России гадают о причинах. Журналист и политолог Андрей Серенко предположил, что это было сделано по требованию "Талибана".
Речь идёт о Рохани Рафиуллахе. Серенко рассказал, что этот молодой человек является племянником начальника генерального штаба афганской армии, экс-командующего корпусом коммандос Афганистана Хайбатуллы Ализая. Отцом Рохани является советник экс-президента Афганистана Ашрафа Гани.
По словам политолога, студент в Дохе, но вскоре его отправят в Иран. Якобы депортацию Рохани Рафиуллаха организовали некие чиновники, пожелавшие оказать услугу талибам*. Причём высылка из страны афганского студента не была согласована с властями России.
Андрей Серенко сослался на собственные источники и сообщил, что о депортации Рохани попросил один из крупных функционеров "Талибана" Аббас Станекзай. Молодой человек нужен движению ради мести его дяде, который много лет вёл борьбу с террористами, пишет Ura.ru.
Официальных комментариев от чрезвычайного и полномочного посла России в Афганистане Замира Кабулова, а также от ФСБ, МИД и МВД России на момент публикации беседы журналистов с Серенко получено не было.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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