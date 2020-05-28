По требованию МВФ Зеленский уничтожает профсоюзы

Верховная Рада с подачи Зеленского начала реализацию «кейса» по лишению граждан Украины трудовых прав. «Президент в рамках продажи родины соросятам-интервентам внёс в Раду проект закона об уничтожении профсоюзов, как единственной организованной (хоть далеко не идеальной и не святой) силы — последнего заслона на пути полного порабощения страны», — написал по этому поводу политолог Михаил Чаплыга, который перед выборами примеряет на себя тогу профсоюзного босса.Уничтожение профсоюзов – это еще одна рекомендация МВФ, который постоянно выдвигает Украине новые условия. Неудивительно, что 27 мая Комитет по вопросам социальной политики по защите прав ветеранов Верховной Рады рекомендовал к принятию парламента законопроект №2681, который полностью лишает профсоюзы прав и возможностей в защиту наемных работников. В частности, законопроект предусматривает ограничение количества профсоюзов на предприятиях только до двух. Если на предприятии уже действует один профсоюз, то неудобные для руководства объединения будут ликвидированы. Те, кому разрешат работать, обязательно будут лояльны работодателю. Кроме того, увеличивается число работников, которые могут образовать профсоюз, до 10 человек (ранее было – три). То есть, предприятие на котором работает менее десяти человек, сразу исключается из перечня структур, где права рабочих будут защищены. Еще один барьер: с новым законом профсоюзы не смогут проверять и контролировать выплату зарплаты наемным работникам и их условия труда. Ну и конечно стоит забыть о том, что профсоюз будет защищать наемного работника от немотивированного увольнения.В общем, участие профсоюза в коллективных переговорах по соблюдению прав и социальных гарантий наемных работников сводится к формальности.«Этот законопроект противоречит как Конституции, так и ратифицированным Украиной международным соглашениям. Показательно: когда об этом упоминалось на заседание профильного Комитета ВР, то председатель Комитета Галина Третьякова заявила, что все эти моменты могут быть исправлены перед вторым чтением, а сейчас надо срочно за него голосовать. Это обычная манипуляция и попытка заговорить проблему. Косметические правки не изменят саму суть законопроекта, который направлен на уничтожение профсоюзов в Украине. А с изменением регламента парламента, количество правок, которые могут вносить народные депутаты, существенно ограничено. Более того, никто не может дать гарантий, что обещания пересмотреть отдельные нормы, будут выполнены. Этот законопроект нельзя редактировать, его можно только уничтожить», - сообщил один из участников обсуждения, нардеп Цимбалюк.Эксперт Михаил Чаплыга уверен, что если открыть этот ящик Пандоры и принять закон, то «завтра отожмут любую собственность у любого». И напомнил, что прежние власти отжали у профсоюзов землю под «Музей достоинства». А при наличии запрещающего профсоюзы закона, власть будет так поступать повсеместно. Один из жителей Закарпатья в соцсетях напоминает: «Забрали пару санаториев в Закарпатье. Пока были у профсоюзов - там жизнь была! И налоги были и люди оздоравливались. А теперь? А теперь там пустырь и трава... Даже кирпичей не осталось».По словам Чаплыги, если Зеленский так хочет украсть чужую собственность для обогащения окружения, то можно просто принять закон из нескольких строчек, и зафиксировать в нем право на «отжим». Однако, как мы писали выше, уничтожить профсоюзы хочет МВФ: для этого уже разворачивается медийная компания, а активистам и общественникам выделены гранты. По замыслу внешних доноров, все «профсоюзные» вопросы должны перейти в руки наблюдательных советов, где заседают, преимущественно, иностранцы.