«По требованиям безопасности»: Минцифры исключило возможность передачи персональных данных предустановленным ПО

Предустанавливаемые на гаджеты приложения передают внешним сервисам только обезличенные технические данные пользователя, заявили в Минцифры. Там исключили возможность предоставления технологическим компаниям персональной информации россиян посредством такого ПО. В ведомстве подчеркнули, что на выпускаемые с 1 апреля устройства устанавливаются стандартные версии приложений, которые соответствуют требованиям в части безопасности и защиты персональных данных.

В Министерстве цифрового развития, связи и коммуникаций РФ заявили о невозможности передачи технологическим компаниям личных данных россиян через предустановленное на компьютеры и гаджеты программное обеспечение. Там пояснили, что на произведённые с 1 апреля и предназначенные для продажи в РФ устройства загружаются стандартные версии российских приложений, которые соответствуют требованиям магазинов ПО в части безопасности и защиты персональных данных.

«Минцифры России уточняет, что на технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что при установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных и распространения рекламы.

«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — пояснили в Минцифры.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование АНО «Информационная культура» сообщила, что все российские предустановленные приложения могут передавать данные пользователей зарубежным компаниям, которые могут быть использованы в основном для таргетирования рекламы.

На фоне этих сообщений в компаниях «Яндекс» и Mail.ru Group заявили, что трекеры их приложений собирают только обезличенную информацию, а не персональные данные. Так, в «Яндексе» отметили, что технические инструменты позволяют узнавать про установку приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. О доступе к пользовательским данным речи не идёт, заявили РИА Новости в компании.

Также на russian.rt.com «Все крупные производители подтвердили выполнение требований»: вступил в силу закон о предустановке российского софта

В Mail.ru Group рассказали агентству, что все применяемые инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности, а трекеры приложений компании собирают только техническую обезличенную информацию (причём «в гораздо меньшем объёме», чем это делают мобильные операторы).

Напомним, что на произведённую с 1 апреля 2021 года технику, продаваемую на территории РФ, должны быть предварительно установлены некоторые отечественные приложения. В Минцифры отмечают, что это нововведение призвано создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми программами, которые ему удобны, подчёркивают в ведомстве.

В пояснительной записке к вступившему в силу законопроекту говорилось, что инициатива обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных фирм, работающих в сфере информационных технологий.

Перечень программ для предварительной установки был утверждён Минцифры в конце 2020 года. На новых смартфонах и планшетах теперь должны быть установлены приложения «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Госуслуги», «МойОфис Документы», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Kaspersky Internet Security и агрегатор Applist.ru.

На телевизорах с функцией Smart TV должны стоять «Яндекс», Wink, IVI, «Первый», «КиноПоиск», ОККО, More.tv, PREMIER, «Смотрим», НТВ и START. На компьютерах, ноутбуках и системных блоках с ОС на Windows должна быть программа «МойОфис».

В Минцифры подчёркивали, что никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в принятом законодательстве нет. «Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», — заявил замглавы ведомства Максим Паршин на фоне сообщений о том, что компания Samsung сделала несколько приложений «Яндекса» неудаляемыми на своей технике.

При этом производитель высказал мнение, что таким образом соблюдаются новые нормы законодательства. В «Яндексе», в свою очередь, попросили Samsung и ряд других компаний не делать их приложения неудаляемыми.

Отдельно отмечалось, что новые требования по части предустановки приложений касаются устройств, выпущенных с 1 апреля. И вступление этого порядка в силу не означало, что с этой даты техника с предустановленными приложениями появится в продаже.

Штрафовать за нарушение новых норм начнут с 1 июля 2021 года. Санкция для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.