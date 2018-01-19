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«По тонкому льду»: как Вашингтон пытается сохранить отношения одновременно с Турцией и курдами

19 января 2018, 13:39  •  63 • В мире
В Госдепе посоветовали туркам сконцентрироваться на борьбе с ИГ* и опровергли заявления о создании армии на основе курдских формирований для охраны границ Сирии. Представитель ведомства Хезер Науэрт пояснила, что предыдущие заявления были неверно истолкованы Анкарой. Эксперты отмечают, что США стараются не испортить отношения с Анкарой, продолжая поддерживать курдов. Какие перспективы у такой игры на два фронта — в материале RT.
 
Курдские бойцы из отряда Народных защитников бегут по улице в Ракке Reuters © Goran Tomasevic
 

На фоне накалившейся ситуации на турецко-сирийской границе в Госдепартаменте США призвали Анкару сосредоточиться на борьбе с террористами группировки «Исламское государство»* и не предпринимать никаких действий в отношении курдов, которые ранее освободили сирийский район Африн. Об этом на очередном брифинге заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», — сказала Науэрт в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана о намерении начать военную операцию в Африне, если США решат создать на границе Сирии и Турции «пограничную службу безопасности» из курдских бойцов.

Она также добавила, что Вашингтон хотел бы, чтобы все представители коалиции, а также Турция были «по-прежнему сосредоточены на борьбе с террористами ИГ».

  • Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт
  • Reuters
  • © MANDEL NGAN

Представитель Госдепартамента подтвердила предыдущие заявление Вашингтона, заверявшего, что США не будут создавать «силы безопасности границы» в Сирии.

«Госсекретарь Рекс Тиллерсон в среду уже выразил сожаление по поводу того, что кто-то явно оговорился, комментируя эту тему. ... Планы, которыми мы поделились с Турцией, касаются оказания поддержки местным сирийским силам, чтобы они обеспечивали безопасность в освобождённых районах»,  — пояснила она.

Науэрт подчеркнула, что Анкара неверно истолковала предыдущие заявления Вашингтона. Но теперь вопрос должен быть исчерпан. Дальнейшие вопросы журналистов о турецкой позиции она посоветовала адресовать Турции.

Силы безопасности на границе с Турцией

Обеспокоенность Турции, как это сформулировала Науэрт, связана с заявлением официального представителя штаба операции «Непоколебимая решимость» полковника Томас Вила. 14 января он сообщил, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии», в которую войдут бойцы преимущественно курдской коалиции «Сирийские демократические силы» (СДС).

«Численность данной структуры составит примерно 30 тыс. человек», — пояснил Томас Вил, добавив, что действовать эти подразделения будут, предположительно, возле границ Турции.

Анкара выступила с резким осуждением такой инициативы. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «уничтожить ещё до появления» эту курдскую армию на турецко-сирийской границе. Таким образом, ситуация оказалось практически на грани начала новой войны.

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Дело в том, что курдские группировки, которые оказывали помощь в борьбе с террористами ИГ в Сирии, в основном состоят из отрядов «Сил народной самообороны». Эти формирования считаются структурами, непосредственно связанными с запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), и причисляются к террористическим организациям. Поэтому вооружение курдов у своих границ Анкара приравнивает к вооружению террористов, которые затем вернутся в Турцию, чтобы вести борьбу за отделение.

Трудный выбор

США хочет играть на два фронта, поддерживая курдов и пытаясь не испортить отношения с Анкарой. Такое мнение высказал турецкий аналитик из университета Тель-Авива, доктор Хэй Коэн Янарочак в эфире RT.

«Курды — закрытое формирование и менее значимый игрок в Сирии. Турки же — союзники США по НАТО, даже несмотря на разногласия между странами. Но если смотреть на картину в целом, то США стоят сейчас перед трудным выбором. Потому что они не хотят жертвовать отношениями с турками, но и оставлять курдов одних тоже не желают», — пояснил эксперт.

По его словам, Вашингтон пытается сейчас снизить напряжение в отношениях с Анкарой, поэтому недавние высказывания Госдепа — «попытка оправдать свои предыдущие слова».

«Вашингтон в настоящий момент идёт по очень тонкому льду в отношениях с курдами и турками. Если США начнут сравнивать преимущества от этих отношений, то они должны прийти к выводу, что турецкая сторона может им предложить гораздо больше. В частности, на юге Турции расположена авиабаза Инджирлик, где находятся американские воздушные силы», — рассказал он.

Кроме того, такая нестабильность позиции США «всё больше толкают Турцию в сторону России», заключил эксперт.

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Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что противоречивые заявления США о создании «сил безопасности границы» в Сирии говорят о царящем в Вашингтоне разброде.

США и курды

США с 2015 года оказывают активную поддержку Сирийских демократических сил (СДС), костяк которых составляют курдские Отряды народной самообороны (YPG). По мнению экспертов, таким образом американцы пытаются закрепиться в САР и создать плацдарм для своих дальнейших действий.

Так, в 2016 году Соединённые Штаты помогли курдам захватить город Манбидж и не позволили туркам выбить их оттуда, направив в марте 2017 года в этот район бронетехнику.

Помимо этого, в январе 2018 года СМИ сообщили, что курдские формирования получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках «секретной сделки». Отмечалось, что американские военные поставили оружие в район Африна в сирийской провинции Алеппо и передали его формированиям сирийских курдов.

Официально заявленная ими цель — борьба с ИГ, однако в Минобороны России фиксировали случаи нападения СДС на правительственные сирийские войска.

В Турции курдское население составляет примерно 18% от общего числа граждан. Некоторые из них состоят в группировках, которые борются за создание независимого Курдистана. В него должны войти части территорий Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Поэтому Анкара воспринимает поддержку таких организаций как угрозу суверенитету всей страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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