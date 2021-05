По темпам роста военных расходов чемпион мира – Украина • 100 • Война На Западе пытаются объяснить непонятные им успехи ВПК России Почти 2 триллиона долларов составили военные расходы всех стран мира в 2020 году, сообщил Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Рост военных ассигнований произошёл, несмотря на сокращение мирового ВВП. По сравнению с 2019 годом суммарный рост военных расходов по всему миру составил в 2020 г. 3% на фоне падения мирового ВВП в том же году на 4,4%! Среднемировое значение оборонных расходов выросло до 2,4% ВВП по сравнению с 2,2% в 2019 году. В пятёрку стран с самыми большими военными расходами вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания. Это 62% общемирового объема расходов. Абсолютный рекордсмен по военным расходам – США. Их военные расходы составили 778 миллиардов долларов (+4,4% по сравнению с 2019 годом), 39% от общемировых. Фото: REUTERS/China Stringer Network Военные расходы КНР выросли на 1,9% – до 252 миллиардов долларов. Как отмечает SIPRI, Китай в прошлом году стал единственной крупной державой, в которой военные расходы не стали поглощать больше процентов от ВВП (валовой продукт КНР в прошлом году вырос). Китайские военные расходы составляют 13% от общемировых. На третьем месте находится Индия, потратившая в прошлом году 72,9 миллиарда долларов (+2,1%), или 3,7% общемировых расходов. Расходы России на оборону выросли на 2,5% и достигли 61,7 миллиарда долларов; это 3,1% от общемировых военных расходов, свидетельствует SIPRI. Далее идёт Великобритания, потратившая в прошлом году на военные нужды 59,2 миллиарда долларов (+2,9%). Военные расходы ФРГ составили 52,8 миллиарда долларов (+5,2%), Франции – 52,7 миллиарда долларов (+2,9%). По темпам военных расходов чемпионом мира является Украина; в 2011-2020 годах её военные расходы выросли на 198%; это наивысший показатель среди входящих в топ мирового списка 40 стран. Военные расходы Украины составили в 2020 г. 5,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 11%; для её дырявого бюджета это фантастические деньги. Немецкая Welt отмечает, что, хотя Россию обвиняют в «агрессивности», по темпам роста военных расходов её обгоняет даже Франция… «Впервые с 2006 года Россия не вошла в пятерку государств с крупнейшими военными бюджетами». Однако отсюда не следует, что Россия отстаёт от Запада в военной мощи. Наоборот. Как пишет китайское издание Sohu, «имеющиеся на вооружении у России ракетные комплексы „Кинжал“ и „Авангард“ можно считать настоящим кошмаром для американских систем перехвата. Современные системы противовоздушной обороны пока не могут противостоять гиперзвуковому оружию», – полагает издание. Welt считает, что в следующем десятилетии Россия совершит прорыв в области стратегических бомбардировщиков-невидимок и стелс-истребителей и сравняется с Соединёнными Штатами как с технической точки зрения, так и по количеству единиц техники. «Это означает, что разрыв между Россией и США в области военно-воздушных сил будет полностью сокращен, и более совершенные системы ПВО, более быстрые ракеты, более крупные воздушные подразделения, а также более мощные межконтинентальные ракеты станут для России средством сдерживания и устрашения США… В ближайшие десять лет США не посмеют бросить вызов России», – пишет Sohu. Новое гиперзвуковое оружие России. Фото: РИА Новости Да и на Западе понимают, что оценивать мощь Вооружённых сих России по размеру военных расходов нельзя. «Российские закупки, – пишет американское издание War on the Rocks, – существенно превосходят по объёмам закупки большинства европейских стран, вместе взятых. Российская армия сегодня не только получает в больших количествах технику и вооружение. Российские ученые и научно-исследовательские институты продвинулись далеко вперед в разработке гиперзвукового оружия таких образцов, как «Циркон» и «Авангард», а также в создании систем ПВО нового поколения, например ракет типа С-500». Современное оружие России на выставке Пытаясь объяснить успехи ВПК России, War on the Rocks утверждает, будто «при использовании рыночных обменных курсов очень сильно занижается и недооценивается реальный объем российских военных расходов… Если использовать паритет покупательной способности, то мы обнаружим, что реальные российские военные расходы за последние пять лет составляли от 150 до 180 миллиардов долларов ежегодно. И это консервативная оценка. Если учитывать спрятанные или замаскированные расходы на оборону, то их сумма вполне может составить около 200 миллиардов долларов», – фантазирует американское издание. Сверхдорогие авианосцы США удобная мишень для гиперзвуковых ракет Смысл этих домыслов прост: русские врут, на самом деле они тратят на оборону, куда больше, чем сообщают; поэтому в американский ВПК надо вливать ещё больше денег. На самом деле причина успехов российской оборонной промышленности состоит в том, что в 1990-е годы далеко не все государственные секреты были проданы за бесценок за рубеж. Кое-что осталось. Это и помогает современным конструкторам создавать перспективные образцы вооружений, избегая обычных для новых разработок высоких затрат. Ещё один «секрет» состоит в том, что Россия более рационально расходует средства на оборону, чем США, содержащие по всему миру более 700 военных баз и флот сверхдорогих авианосцев. Цели у США и России разные. Россия тратит на обеспечение своей безопасности, США – на достижение мировой гегемонии. Данные SIPRI убедительно свидетельствуют о том, кто нагнетает гонку вооружений в мире. 