По тебе судят: названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

Москва заняла первое место среди регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Об этом говорится в интегральном рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС (имеется в распоряжении «Известий»). На второе и третье место авторы исследования поместили Тюменскую и Ленинградскую области. Интересно, что ряд регионов занимают разные позиции в блоках, оценивающих экономическое положение края или области и уровень благосостояния населения. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что положение субъектов в рейтинге ФоРГО определили как показатели их развития, так и работа губернаторов.

Два десятка первых

Москва возглавила рейтинг 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию по итогам 2020 года. Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых — среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины (авторы исследования назвали их соотношение «минимальной стоимостью жизни»), а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д. При этом у Москвы нет первых мест ни по одному из них. Лучшие показатели столицы — два вторых места в «Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета» и «Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС». При этом эксперты ФоРГО поместили Москву на четвертую позицию по зарплате, на пятую — по отношению заработка к стоимости потребкорзины и на 64-ю — по динамике валового регионального продукта с коррекцией на инфляцию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Второе место в рейтинге заняла Тюменская область. У этого региона лучшим показателем оказался индекс промышленного производства и отношение суммы госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость — вторая и третья позиции соответственно. Как и у столицы, самым низким показателем этого субъекта стала динамика ВРП — 53-е место.

Ленинградская область заняла третью позицию благодаря показателям отношения суммы госдолга к доходам бюджета и собираемости НДС, заняв по ним пятое и шестое место среди всех субъектов РФ соответственно. Меньше всего Ленобласти «повезло» тоже с динамикой регионального продукта — по этому критерию авторы рейтинга поставили ее на 63-е место.

Также в топ-10 попали ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

Во второй десятке оказались Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область.

Фото: Pixabay

Замыкают рейтинг регионов-лидеров Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.

Стоит отметить, что по уровню зарплаты по итогам прошлого года на первом месте оказалась Магаданская область. Следом за ней в рейтинге идут Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По показателю «минимальной стоимости жизни» лидером также стала Магаданская область. После нее в рейтинге расположились те же регионы, но уже в другом порядке: ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.

Все показатели сразу

Несмотря на то что экономическое положение (наполняемость бюджетов и объемы реального сектора) тесно связано с социально-экономическим (уровень благосостояния населения), позиции субъектов в этих блоках совпадают не всегда, отметил в беседе с «Известиями» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

— При достаточно устойчивом и динамично развивающемся реальном секторе экономики стоимость жизни (например, из-за географического положения) может быть довольно высока, а уровень среднемесячных зарплат, определяемых отраслевой структурой региональной экономики, невелик, — отметил он. — Поэтому может возникнуть несоответствие уровня жизни населения и наполняемости региональных бюджетов с объемами производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг (на основании этих показателей в ФоРГО определяют уровень «регионального продукта». — «Известия»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Занимающая самую верхнюю строчку рейтинга Москва находится на первом месте в первую очередь благодаря высокому уровню жизни и благополучию регионального бюджета, пояснил Константин Костин. Одновременно динамика стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также тесно связанный с этим объем начисленного налога на добавленную стоимость ставит столицу примерно в середину списка, отметил автор рейтинга.

Эксперт обратил внимание, что за счет аналогичных факторов на верхних строчках оказалось и большинство так называемых добывающих регионов (кроме Магаданской области). А такие субъекты, как Ленинградская, Московская, Иркутская и Калужская области, являются лидерами в первую очередь за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей.

Главам субъектов, которые хотят изменить места в рейтинге, необходимо активно заниматься привлечением в регион инвесторов и инфраструктурных проектов, попадать во все федеральные программы, полагает политконсультант, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

— С другой стороны, надо иметь в виду, что губернаторы трезво смотрят на положение вещей и, возможно, их устраивает существующий порядок вещей, — добавил эксперт.