По судебному приказу: в России упростили порядок взыскания долгов с дачников

С неплательщиков дачных взносов теперь смогут взыскать долги через суд. Согласно новым правилам, списание необходимой суммы будет происходить со счёта должника по судебному приказу. Для вынесения такого приказа судья не должен проводить заседание и вызывать ответчика, решение принимается на основании предоставленных документов. Соответствующая поправка в Гражданский процессуальный кодекс вступила в силу в четверг, 17 октября, сообщает «Российская газета». Как отметили в Союзе дачников Подмосковья, это упростит жизнь как самих должников, так и дачных товариществ, которые используют взносы для решения задач всего посёлка.

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников перед садоводческими товариществами — соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс вступили в силу, сообщает «Российская газета». Теперь представителям товарищества достаточно будет обратиться в мировой суд для выдачи соответствующего приказа. Затем нужно будет направить этот документ в банк, и тогда необходимую сумму спишут со счёта или карты должника.

Как отмечает издание, судебный приказ выносится без вызова сторон и без разбирательства. Решение принимается на основании предоставленных судье документов. Ранее же представителям садоводческих товариществ приходилось подавать иск в суд, ждать его рассмотрения и окончательного постановления. Процесс взимания долга растягивался на несколько месяцев.

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев рассказал изданию, что большинство дачников стараются вовремя оплатить свои взносы. Тем не менее около 10% владельцев дач задерживают выплату, накапливая долг свыше 50 тыс. рублей. Товарищество же из-за этого не может вовремя оплачивать общественные проекты, будь то прокладка дороги или проведение электричества.

Плоды цифровизации

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов в беседе с RT пояснил, что нововведения являются частью модернизации и повышения комфортности жизни в стране.

«Сегодняшняя ситуация с обращением взимания различных задолженностей отражает состояние цифровизации, которое есть в стране. Зачем, на самом деле, идти по сложной и тяжёлой процедуре, когда у каждого человека есть банковские счета и, соответственно, минимальное юридическое решение может действительно восполнить те задолженности, которые были», — отметил он.

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По его словам, нередко долги возникают из-за того, что дачники легкомысленно относятся к своим обязанностям собственников земли. Это приносит негативные последствия как им самим, так и дачным товариществам. Теперь же таких проблем возникать не будет.

«На сегодняшний день возникает ситуация, которая во многом упростит жизнь даже тех же должников. Они будут в автоматическом режиме оплачивать положенные взносы и не создавать проблем своим товарищам», — заключил Кирьянов.

Юридический аспект

Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в свою очередь, разъяснил юридический аспект нововведения.

«Согласно новой редакции 122 статьи Гражданского процессуального кодекса (требования, по которым выдается судебный приказ. — RT) судебный приказ теперь выдается по долгам не только перед товариществами собственников жилья (ТСЖ), но и товариществами собственников недвижимости (ТСН)... Взыскать можно долги до 500 тыс. рублей», — рассказал он RT.

Чаплин также пояснил, что судебный приказ выносится в течение 5 дней со дня поступления заявления в суд. После этого документ направляется должнику заказным письмом с уведомлением о вручении. С момента получения у должника ещё есть 10 дней, чтобы направить возражения. Для отмены судебного приказа достаточно только указать на несогласие с вынесенным судебным приказом.

По его оценке, обращение в суд при неуплате взносов вполне оправданно, так как неисполнение обязанностей отдельных членов дачного товарищества сказывается на всех участниках договора.

«Прежде всего нужно понимать, что ТСН — не клуб по интересам, а некоммерческая организация, которая выполняет функции управляющей компании, а членские и целевые взносы — это обязательные коммунальные платежи, которые должны оплачиваться вне зависимости от фактического использования владельцем участка инфраструктуры ТСН. Поэтому взносы, утверждённые на общем собрании, обязательны к уплате всеми правообладателями земельных участков в границах ТСН», — подчеркнул председатель Союза дачников Подмосковья.

Продление дачной амнистии

В августе 2019 года президент России Владимир Путин продлил так называемый закон о дачной амнистии до марта 2021 года. Это означает, что в течение ещё почти двух лет владельцы загородных участков смогут по упрощённой схеме получить документы собственности на дачную недвижимость.

Граждане РФ смогут оформить права на дома, построенные на садовых участках, в ускоренном режиме. При этом если у дачника есть права на земельный участок, то при оформления недвижимости потребуется только технический план.

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В сентябре 2019 года также стало известно о подготовке «гаражной амнистии». Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что планируется предоставить гражданам право оформить собственность на гараж — индивидуальный или в виде бокса — по упрощённой схеме. По её словам, около 4,5 млн автолюбителей не имеют документов ни на землю, на которой находится постройка, ни на сам гараж.