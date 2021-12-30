По сценарию Запада третья мировая война начнётся в интернет-пространстве - Daily Mail

Британское издание Daily Mail привело высказывания экспертов, касающиеся вероятного хода третьей мировой войны. По их сценарию, противостояние начнётся в интернет-пространстве.

"Технологии являются полем битвы, где будут вестись конфликты с Россией и Китаем, которые, как говорят, вкладывают огромные суммы в эту сферу", говорится в публикации.

Великобритания стала меньше инвестировать в традиционное вооружение и оборудование, но больше - в цифровые технологии и развитие искусственного интеллекта.

В статье отмечается, что в середине ноября Россия уничтожила ракетой один из своих космических спутников, а месяцем раньше Китай испытал секретное оружие, которое способно облететь планету с огромной скоростью и ударить по любой точке.

По мнению экс-руководителя политики США в Пентагоне во времена правления Клинтона и Обамы Мишель Флурнуа, наступил переломный стратегический момент, когда Штаты, Великобритания и их союзники "находятся в очень серьёзном соревновании великих держав".

Западные эксперты считают, что третья мировая война начнётся в интернет-пространстве. Главной задачей будет перекрыть противнику коммуникации. Наиболее вероятные действия - уничтожение космических спутников, а также уничтожение трансокеанических подводных кабелей связи. Один из специалистов предположил, что в один момент телефоны вдруг перестанут работать.

"Великие державы вкладывают деньги в средства электронной войны, которые могут блокировать спутники и нарушать связь", - цитирует газета специалиста по будущим войнам британского Международного института стратегических исследований Франц-Стефана Гади.