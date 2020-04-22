По стопам Порошенко: Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской администрации (при Порошенко) Михаил Саакашвили заявил о кадровом предложении от президента Украины Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook он заявил, что для него стало большой честью получить от Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам.

Саакашвили также добавил, что у него состоялась "содержательная и полезная беседа" с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в рамках которой они "детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве".

Он также добавил, что ответственно подошёл к такому предложению и своему решению и уже анонсировал первые шаги на предполагаемой должности.

По словам Саакашвили, он намерен сделать всё, чтобы сделать что-то полезное для украинцев.

Фото: Скриншот Facebook/Михаил Саакашвили