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По стопам Порошенко: Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера
22 апреля 2020, 20:10 • 56 • Политика
Вероятно, Владимир Зеленский принял окончательное решение о следовании политическим путём своего предшественника Петра Порошенко. Как сообщил Михаил Саакашвили, он получил от Зеленского предложение стать… вице-премьером Украины.
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской администрации (при Порошенко) Михаил Саакашвили заявил о кадровом предложении от президента Украины Владимира Зеленского.
На своей странице в Facebook он заявил, что для него стало большой честью получить от Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам.
Саакашвили также добавил, что у него состоялась "содержательная и полезная беседа" с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в рамках которой они "детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве".
Он также добавил, что ответственно подошёл к такому предложению и своему решению и уже анонсировал первые шаги на предполагаемой должности.
По словам Саакашвили, он намерен сделать всё, чтобы сделать что-то полезное для украинцев.
Фото: Скриншот Facebook/Михаил Саакашвили
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