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По стопам «Миротворца»: Ответят ли либералы за составление «расстрельных списков»?
24 декабря 2018, 23:54 • 80 • Политика
СМИ и социальные сети продолжают обсуждать создание «списка Путина» на форуме «Свободная Россия». Оппозиционеры обнародовали имена тех, кто, по их мнению, мешает им прийти к власти
Автор:
Афанасьев Андрей
Многие усмотрели в этой инициативе аналог украинского «Миротворца» - своеобразной базы данных, в которой публикуются имена, биографии и контакты «врагов украинского режима», установившегося после госпереворота в начале 2014 года. Другой проект – «База данных. Ответят все».
Он собирает информацию о силовиках, принимающих участие в разгоне несанкционированных митингов, а также о журналистах, освещающих эти мероприятия в «нелиберальном ключе».
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с Царьградом отметил, что составление такого рода списков – типичная модель поведения для российских либералов:
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