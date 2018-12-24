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По стопам «Миротворца»: Ответят ли либералы за составление «расстрельных списков»?

24 декабря 2018, 23:54  •  80 • Политика
СМИ и социальные сети продолжают обсуждать создание «списка Путина» на форуме «Свободная Россия». Оппозиционеры обнародовали имена тех, кто, по их мнению, мешает им прийти к власти
Автор:
Афанасьев Андрей
Многие усмотрели в этой инициативе аналог украинского «Миротворца» - своеобразной базы данных, в которой публикуются имена, биографии и контакты «врагов украинского режима», установившегося после госпереворота в начале 2014 года. Другой проект – «База данных. Ответят все».
Он собирает информацию о силовиках, принимающих участие в разгоне несанкционированных митингов, а также о журналистах, освещающих эти мероприятия в «нелиберальном ключе».
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с Царьградом отметил, что составление такого рода списков – типичная модель поведения для российских либералов:
У наших либералов нет никакой ценности, кроме собственной выгоды, это совершенно понятно. Это самые беспринципные, самые гнилостные люди, которых только можно найти. Либералами они стали только потому, что это даёт им возможность заявлять о какой-то своей особенной позиции. Они являются ими потому, что в своё время, будучи либералами, вели абсолютно антилиберальную политику в классическом понимании этого слова: воровали, грабили и отжимали. Так что их даже либералами сложно назвать.

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