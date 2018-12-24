По стопам «Миротворца»: Ответят ли либералы за составление «расстрельных списков»?

СМИ и социальные сети продолжают обсуждать создание «списка Путина» на форуме «Свободная Россия». Оппозиционеры обнародовали имена тех, кто, по их мнению, мешает им прийти к власти

Автор:

Афанасьев Андрей

Многие усмотрели в этой инициативе аналог украинского «Миротворца» - своеобразной базы данных, в которой публикуются имена, биографии и контакты «врагов украинского режима», установившегося после госпереворота в начале 2014 года. Другой проект – «База данных. Ответят все».

Он собирает информацию о силовиках, принимающих участие в разгоне несанкционированных митингов, а также о журналистах, освещающих эти мероприятия в «нелиберальном ключе».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с Царьградом отметил, что составление такого рода списков – типичная модель поведения для российских либералов: