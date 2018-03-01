По стокгольмскому счёту: «Газпром» намерен опротестовать решение о выплате $2,56 млрд «Нафтогазу»

«Газпром» выразил несогласие с решением арбитражного суда Стокгольма, согласно которому компания должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Этот вердикт был вынесен по иску на транзит газа, ранее выдвинутому украинской стороной. В российской компании считают, что постановление судей вносит дисбаланс в отношения с оппонентом, что нарушает принципы шведского права. Оно же, в свою очередь, регулирует контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом». К тому же представители российской сырьевой компании заявили, что суд по-разному отнёсся к аргументам сторон, приняв во внимание только украинские доводы. О деталях исторической тяжбы — в материале RT.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд по поданному украинской стороной иску на транзит газа. В российской компании выразили несогласие с этим вердиктом. Представители «Газпрома» отметили, что суд при вынесении постановления учитывал лишь украинские аргументы причин отхода от условий контракта и не принял во внимание российские обоснования.

«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — цитирует РИА Новости заявление «Газпрома».

Несмотря на это в компании подчеркнули, что намерены отстаивать и защищать свои права «всеми способами, доступными в соответствии с применимым законодательством».

Отметим, что изначально «Нафтогаз» требовал уплатить ему $17 млрд. Основанием для этого он называл снижение «Газпромом» объёма газа для транзита европейским странам. Однако суд счёл возможным удовлетворить требования на сумму в $4,673 млрд, затем она была уменьшена до $2,56 млрд — арбитраж учёл ранее присуждённую российской стороне сумму по контракту на поставку топлива.

Так, согласно решению от 22 декабря 2017 года, «Нафтогаз» обязан уплатить оппоненту сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года до момента осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Изначально же «Газпром» требовал взыскать с «Нафтогаза» по условию «бери или плати» $56 млрд за 2009—2017 годы.

Неравные позиции

Помимо этого «Газпром» отметил, что по итогам двух разбирательств между ним и его оппонентом возник дисбаланс.

«С учётом итогов двух разбирательств в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт», — приводит РИА Новости заявление российской компании.

Между тем глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уже поспешил назвать постановление арбитража победой украинской стороны.

«Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков», — заявил Коболев.

«Нафтогаз» даже составил инфографику с названием «Историческая победа Украины», где указал, насколько теперь поднимется ВВП страны после выплат «Газпрома».

pic.twitter.com/koGEgYFxmy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) February 28, 2018

Не остался в стороне и Пётр Порошенко, который отметил, что деньги, полученные от российской компании, «будут немедленно зачислены» в бюджет.

Контракт в силе

Примечательно, что Стокгольмский арбитраж при этом отклонил требования «Нафтогаза» повысить тариф на транзит газа из России и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

«По итогам разбирательства арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не подлежит применение положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства», — отметили в «Газпроме».

Напомним, что спор между компаниями продолжается с 2014 года. Так, «Нафтогаз» требовал изменить цену на газ задним числом, отменить принцип «бери или плати», а также взыскать переплату за топливо.

«Газпром», в свою очередь, добивался уплаты задолженности за уже поставленный газ, компенсации за невыбранный Украиной с 2012 года объём и штрафа за просрочку оплаты.

В итоге суд постановил, что правило «бери или плати» должно быть сохранено до окончания действия контракта (до конца 2019 года). Однако объём обязательного отбора был снижен почти в десять раз — более чем с 50 млрд куб. м до 5 млрд куб. м.

Эту ситуацию зампред правления «Газпрома» Александр Медведев оценил как намерение арбитража спасти Киев от банкротства, которое незамедлительно последовало бы при сохранении полного объёма принципа.

«Если бы оно (условие «бери или плати». — RT) было полностью принято, это привело бы не только к банкротству «Нафтогаза», но и всей украинской экономики. Видимо, арбитраж всё-таки учёл эту ситуацию», — заявил он.

Помимо этого на 27% была уменьшена цена за топливо, полученное Украиной во II квартале 2014 года. Она была установлена на уровне $352 за тысячу кубометров вместо $485, на которых настаивал «Газпром». Несмотря на это, украинская сторона всё равно осталась должна российской.