По статье о незаконной охоте: СК возбудил уголовное дело в отношении Валерия Рашкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). 25 ноября парламентарии проголосовали за то, чтобы лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

«Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», — сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября Рашкина задержали на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области.

По версии следствия, вооружённый карабином Рашкин, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося». После убийства животного депутат и его подельники разделали тушу, погрузили её в автомобиль и избавились от оружия.

Скрыться с добычей Рашкину и его товарищам не удалось: вскоре их автомобиль задержали сотрудники Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, они нашли убитое животное и задержали нарушителей.

Уголовное дело

Генпрокуратура настаивает, чтобы парламентария от КПРФ привлекли не только к уголовной, но и к административной ответственности: по словам главы надзорного ведомства Игоря Краснова, на момент задержания Рашкин находился за рулём с признаками алкогольного опьянения, от него исходил запах спиртного, а речь была несвязной. Проходить медицинское освидетельствование депутат отказался.

Позднее Рашкин записал видеообращение на YouTube, в котором сознался в убийстве лося. По словам парламентария, он увидел силуэт животного в тепловизор, но якобы принял его за кабана.

Ранее RT выяснил, что после задержания предположительно представители Рашкина обращались в фирму «ЗооДом», которая выступает посредником при закупке экзотических животных. В компании сообщили, что к ним поступил запрос на приобретение лосихи от имени депутата. Сам Рашкин говорил журналистам о намерении купить новую особь взамен убитой.

По данным RT, такая покупка может обойтись парламентарию в 700 тыс. рублей — заплатить придётся не только за лосиху, но и за содержание животного в карантине.

25 ноября по запросу генпрокурора РФ в Госдуме провели заседание по вопросу о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности после обвинений в незаконной охоте.

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По уголовной статье о незаконной охоте Валерию Рашкину может грозить штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты за три-пять лет, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Комментируя официальное заявление Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария, адвокат Пётр Казаков выразил сомнения насчёт того, что Валерию Рашкину удастся каким-то образом избежать ответственности за содеянное.

«Всё наглядно: есть факт браконьерства, есть наказание за это. Всё сделано по закону: сняли неприкосновенность, затем возбудили уголовное дело», — отметил собеседник RT.

Также юрист порассуждал, каким может быть приговор в деле Рашкина. «У нас редко за браконьерство сажают. Это уже надо быть совсем злостным нарушителем. Возможно, конечно, дадут один год условно, но это очень маловероятно. Доказать же, что он не виноват, уже не получится», — заключил Казаков.

«Результат действий самого Рашкина»

В тоже время другие депутаты Государственной думы, с которыми пообщался RT, сошлись во мнении, что уголовное преследование в отношении парламентария, пойманного за незаконной охотой, полностью правомерно.

Так, замруководителя думской фракции «Справедливой России» Елена Драпенко подчеркнула, что законодатели «должны в первую очередь сами следовать законам». При этом собеседница RT выразила надежду, что при назначении наказания суд «учтёт проблемы Рашкина со зрением» — на них ссылается сам депутат, объясняя, как мог перепутать лося с кабаном.

Тем временем депутат Госдумы и руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко в беседе с RT назвал уголовное преследование в отношении Валерия Рашкина «спектаклем». Он призвал следствие провести «честное, беспристрастное и неангажированное» расследование.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с RT осудил попытки поиска политической подоплёки в ситуации вокруг Валерия Рашкина.

«В этом деле политики не больше, чем в действиях самого Валерия Фёдоровича. И когда говорят о провокации, хочется спросить: в чём она заключалась? Рашкину подбросили тушу лося? Его насильно напоили и потом в этом состоянии посадили за руль автомобиля? Его заставили не оформлять лицензию? Все эти события — результат действий самого Рашкина, потери ощущения реальности и чувство безнаказанности и вседозволенности», — констатировал Хинштейн.