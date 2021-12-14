По-старому уже не будет: Путин принуждает НАТО к "большой сделке" - CSM

Путин заставляет НАТО пойти на грандиозную сделку, утверждает The Christian Science Monitor (CSM). "Владимир Путин больше совершенно не желает принимать старый статус-кво", - пишет американское издание.

В НАТО нарушили обещание о нерасширении на восток, и теперь президент России Владимир Путин решил положить этому конец, заставив США и Запад пойти грандиозную сделку. Об этом пишет американское издание The Christian Science Monitor.

Речь идёт о переговорах лидеров России и США по поводу Украины. Американский президент Джо Байден заявил о поддержке Киева в случае конфликта, но при этом отметил, что украинские власти должны выполнить "Минские соглашения". В свою очередь глава России Владимир Путин не стал давать Вашингтону никаких гарантий, но обозначил чёткие красные линии, которые не позволит Западу пересечь.

На основании этого опрошенные американским изданием эксперты предполагают, что Путин принуждает НАТО к "большой сделке". Её суть заключается в создании вокруг России пояса нейтральных государств, наподобие Финляндии и Австрии в эпоху холодной войны.

Владимир Путин больше совершенно не желает принимать старый статус-кво. Он подвел черту. Россия никогда не смирится с перспективой членства Украины в НАТО,

- приводит издание мнение эксперта Московского центра Карнеги сказал Александра Баунова.

Добавляется, что никто на Западе не берётся предположить, что будет, если договорится с Путиным не удастся. Однако никто не сомневается, что Россия не позволит развиваться ситуации так, как было раньше.