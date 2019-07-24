По сравнению с Шойгу - эта... просто уборщица: Немецкий актёр унизил нового министра обороны

Новая глава оборонного ведомства Германии на картинке оказалась "в компании" с Сергеем Шойгу и только что назначенным главой Пентагона. Аннегред Крамп-Карренбауэр при этом была изображена в карнавальном костюме уборщицы.

Таблоид Bild поторопился обвинить Тиля в "некорректной публикации", "издевательстве" и "негалантном отношении к женщине". Заодно издание объяснило, что министр обороны Германии сфотографирована в таком нелепом образе во время карнавала, который проходил в Сааре.

В ответ на упрёк журналистов Тиль Швайгер заявил, что коллаж он просто увидел у кого-то в Сети, и он показался ему очень смешным. "Картинка говорит сама за себя", - резюмировал актёр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Til Schweiger (@tilschweiger) 22 Июл 2019 в 7:59 PDT

Напомним, преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заняла пост министра обороны, сменив на этой должности Урсулу фон дер Ляйен, которая, в свою очередь, стала главой Еврокомиссии.

По информации Spiegel, назначение Крамп-Карренбауэр министром обороны стало полной неожиданностью. Некоторые аналитики уже отметили, что, возглавив Министерство обороны, она "проиграла свою главную политическую битву", а само по себе такое назначение - "хуже отправки на фронт", учитывая, в каком состоянии после себя оставила всё "военное хозяйство" предшественница Аннегрет.