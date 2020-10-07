«По спланированному конспирологическому сценарию»: в МИД России отреагировали на доклад ОЗХО о Навальном

Российский МИД назвал ситуацию с Алексеем Навальным «фантастической» и инициированной Берлином при поддержке ряда других государств. Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на выводы ОЗХО о выявлении в анализах блогера следов отравляющих веществ. В МИД заявили о намерении предоставить организации «хронологию закулисных манипуляций» в ситуации с Навальным. Тем временем постпред России при ОЗХО Александр Шульгин указал, что цель кампании вокруг блогера — создание повода для очередных антироссийских санкций.

В МИД России заявили, что ситуация вокруг Алексея Навального развивалась по спланированному заранее сценарию.

«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — говорится в заявлении ведомства.

Россия намерена предоставить Исполнительному совету ОЗХО «хронологию закулисных манипуляций» в ситуации с Алексеем Навальным, заявили в МИД.

«Российская Федерация планирует распространить в ходе текущей сессии Исполсовета своё видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам — участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля», — говорится в комментарии, опубликованном МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что неоднократные запросы Генпрокуратуры РФ, адресованные властям Германии, Франции и Швеции в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи, «остаются пока без ответа и якобы всё ещё рассматриваются».

Вместе с тем в российском МИД выразили надежду, что предстоящая работа профильных специалистов из РФ с экспертами ОЗХО позволит наладить «спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки».

Напомним, что инцидент с Алексеем Навальным произошёл 20 августа, когда блогер вылетел из Томска в Москву. На борту самолёта ему стало плохо, после чего лайнер приземлился в Омске. Навальный был без сознания, его экстренно госпитализировали.

Родственники больного настаивали на переводе Навального в берлинскую клинику «Шарите». Когда российские врачи смогли стабилизировать состояние блогера, его транспортировали в Германию.

Позднее власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». При этом российские врачи неоднократно указывали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

Впоследствии ОЗХО опубликовала заявление, что в образцах мочи и крови Алексея Навального обнаружены отравляющие вещества. По данным организации, речь идёт о биомаркерах ингибитора холинэстеразы. В ОЗХО указали, что это вещество не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В Евросоюзе заявили, что объединение выработает ответ по ситуации с Навальным с учётом доклада ОЗХО.

«Через десять дней на саммите ЕС у нас будет возможность выработать европейский ответ, основываясь на новой информации, которую мы до этого момента изучим», — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

В свою очередь, в Германии после публикации заявления ОЗХО вновь призвали Россию дать объяснения по ситуации с Навальным.

Вместе с тем в заявлении федерального правительства ФРГ говорится, что вещество, которое обнаружили в анализах Навального, не входит в официальный список ОЗХО. Тем не менее авторы обращения настаивают, что блогера отравили с применением химического вещества.

«ОЗХО опубликовала результаты анализа двух задействованных лабораторий. Результаты согласуются с результатами, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции. Это ещё раз подтверждает несомненные доказательства того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия от группы «Новичок». Это малоизвестное нервно-паралитическое вещество ещё не внесено в официальный список ОЗХО», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

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Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва поражена развитием ситуации с «отравлением» Навального.

«Особенно поражает то, как на гаагской площадке развивается ситуация с так называемым отравлением российского гражданина Алексея Навального. Это касается нашего взаимодействия как с германской стороной, так и с Техсекретариатом», — сказал Шульгин в ходе выступления на 95-й сессии Исполсовета ОЗХО.

Он заявил о «запредельной политизации» работы организации. По словам Шульгина, цель кампании вокруг Навального — создание надуманного повода для очередного «транша» антироссийских санкций.

Кроме того, Шульгин указал, что Россия изначально заняла в ситуации с Навальным конструктивную позицию, тогда как Берлин отказался взаимодействовать с Москвой.

«Правительство ФРГ, в свою очередь, вместо того чтобы установить нормальные каналы двустороннего взаимодействия для выяснения причин случившегося, вступить в диалог с нашей Генеральной прокуратурой, предпочло без предъявления фактов запустить некую обвинительную кампанию против России и без предъявления каких-либо материалов перенесло её в ОЗХО. Это достойно сожаления», — заключил постпред России в ОЗХО.