«По совокупности преступлений»: пятеро членов «банды ГТА» получили от 20 лет колонии до пожизненных сроков

Московский областной суд огласил приговор пятерым участникам «банды ГТА», которые обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области. Пожизненные сроки получили четыре члена преступной группировки, ещё один проведёт в колонии 20 лет. Следственный комитет также предъявил обвинения четырём полицейским по делу о побеге, который произошёл в августе 2017 года в здании Мособлсуда. Тогда подсудимые — члены «банды ГТА» — обезоружили конвой и устроили перестрелку.

Московский областной суд приговорил к пожизненным срокам четырёх членов «банды ГТА»: Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова. Ещё одного участника банды — Зафарджона Гулямова — осудили на 20 лет колонии, сообщает ТАСС.

1 августа суд начал оглашение приговора членам преступной группировки с заявления о признании доказанности обвинений. Суд установил, что была создана вооружённая банда, участники которой прошли спецобучение для разбойного нападения на граждан.

Осуждённым инкриминированы убийства 17 человек, два покушения, бандитизм, разбои, незаконные изготовление и хранение оружия, а также похищение документов. Участники судебного процесса в ходе заседаний признали вину в том, что стали соучастниками преступления. В то же время они отрицают свою вину в совершении убийств.

Сторона гособвинения предложила назначить четырём подсудимым наказание в виде пожизненного срока лишения свободы, а Зафарджону Гулямову — 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тыс. рублей.

«По совокупности преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы Додохонову, Кодирову, Улугмурадову и Хасанову с отбыванием наказания в колонии особого режима. Назначить Гулямову 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Обвинения конвоирам

Напомним, что в августе 2017 года во время заседания в Мособлсуде по делу банды четверо подсудимых обезоружили двоих сопровождавших их конвоиров. В ходе перестрелки трое членов «банды ГТА» — Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов — были ликвидированы на месте. Четвёртый нападавший — Фазлитдин Хасанов — впоследствии скончался в больнице.

Следственный комитет РФ предъявил обвинения по уголовному делу о перестрелке участнику группировки Хазратхону Додохонову, а также четырём полицейским, ответственным за конвоирование: командиру отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместителю командира взвода и двум старшим полицейским конвоя.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, обвиняемые не обеспечили надлежащую охрану подсудимых и нарушили меры, достаточные для недопущения побега подсудимых из-под стражи.

По версии следствия, конвоиры нарушили требования нормативных актов, которые предполагают, что на одного конвоируемого должно приходиться не менее двух полицейских. По факту пятерых подсудимых конвоировали два человека.

«Командир роты и его заместитель не учли категорию конвоируемых лиц, возможный характер их действий, не следили за правильным использованием конвоями технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы. С учётом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану они должны были принять решение о назначении усиленного конвоя для их надлежащей охраны, однако этого сделано не было», — отметила Петренко.

Убийства водителей

Преступную группировку, организующую нападения и убийства на автомагистралях Москвы и Подмосковья, окрестили «бандой ГТА» по аналогии с компьютерной игрой, где игрок в роли преступника совершает заказные убийства и ограбления.

По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, фигуранты дела днём вели образ жизни обычных рабочих, совершая убийства ночью.

«Они действительно действовали очень хитро. Главарь банды был очень подготовленный человек. Жили как обычные гастарбайтеры у своих хозяев, ничем не отличались, абсолютно покорные, а ночью выходили, как волки, на свои убийства», — рассказал Владимир Маркин.

Сообщалось, что преступники клали на дорожное полотно металлические шипы, а затем убивали водителей и пассажиров, остановившихся из-за прокола колеса автомобилей.

По версии следствия, преступники сплотились по этническому и конфессиональному признаку. При этом мотив преступлений был исключительно корыстным — преступники забирали не только деньги, украшения, планшеты и телефоны, но иногда даже одежду жертв.

Правоохранители пытались вычислить преступников больше года. Девять членов группировки были задержаны только в ноябре 2014-го. Главарь банды, оказавший полицейским вооружённое сопротивление, был застрелен при задержании. Двух членов ОПГ позже арестовали и судят в Таджикистане, ещё несколько находятся в розыске.