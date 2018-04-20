«По совокупности преступлений»: полковника СКР Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы

Мосгорсуд вынес решение по делу бывшего начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Михаила Максименко. Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере от криминальных авторитетов. Сам полковник настаивал, что не совершал преступлений. Однако суд счёл его вину доказанной и приговорил к 13 годам заключения и штрафу на сумму 165 млн рублей.

Мосгорсуд огласил приговор бывшему начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаилу Максименко в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

«По совокупности преступлений назначить Максименко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 млн рублей. Лишить его специального звания полковника юстиции», — цитирует РИА Новости судью Олега Музыченко.

Экс-главе УСБ СКР также запрещено на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

К рассмотрению дела Максименко по существу Мосгорсуд приступил 23 января 2018 года. Все заседания проходили в закрытом режиме. По словам адвоката бывшего полковника, у его клиента нет претензий к тому, как шло судебное разбирательство.

«Говоря о ходе судебного процесса, я могу заявить, что к судье у нас нет никаких претензий, — рассказал RT адвокат Максименко Андрей Гривцов. — Он провёл процесс на должном уровне, и у сторон была возможность представить все свои доводы».

При этом Гривцов указал на многочисленные нарушения прав своего клиента в ходе предварительного следствия.

«В ходе судебного разбирательства мы неоднократно говорили о нарушении подследственности уголовного дела, а также о необоснованном засекречивании целого ряда документов во время расследования. Всё это ущемляло права моего подзащитного», — подчеркнул адвокат.

Версия следствия

Михаил Максименко был задержан в июле 2016 года вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денисом Никандровым.

Они обвинялись в получении взятки в размере $500 тыс. от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца).

14 декабря 2015 года Кочуйков с 11 подельниками приехали в ресторан Elements на Рочдельской улице и потребовали от его владелицы Жанны Ким 8 млн рублей. Она обратилась за помощью к адвокату Эдуарду Буданцеву, бывшему сотруднику КГБ. Конфликт перерос в перестрелку, в которой погибли два подельника Кочуйкова — Филипп Дамаскин и Алексей Китаев, а также были ранены ещё девять человек.

Первоначально СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц»), ч. 2 ст. 213 («Хулиганство») и ч. 1 ст. 222 («Незаконный оборот оружия»). Эдуарда Буданцева, у которого при себе был не травматический, а боевой пистолет — наградная 17-зарядная Beretta, заключили под домашний арест.

Однако спустя некоторое время было возбуждено дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство») в отношении соратников Шакро. Сам Захарий Калашов был задержан 12 июля 2016 года. 29 марта 2018 года он был приговорён к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Между тем, по версии следствия, Калашов незадолго до своего ареста просил сотрудников СК за $500 тыс. освободить Кочуйкова.

Однако, как отмечает РИА Новости, в ходе расследования следователи ФСБ установили, что Максименко и его коллеги получили взятку не от Калашова, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. С такой формулировкой дело против Максименко было выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Максименко также обвиняется в получении взятки в размере $50 тыс. от предпринимателя Бадри Шенгелии. По версии следствия, полковник должен был организовать незаконное уголовное преследование в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем «выйти на руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра Клауса», отмечает РИА Новости.

По версии обвинения, Шенгелия давал взятку, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту кражи у него часов Hublot. Его показания свидетельствуют, что он передал взятку после того, как получил от Максименко постановление о возбуждении уголовного дела в отношении оперативников.

Обвинительное заключение в отношении экс-главы УСБ СКР было утверждено Генпрокуратурой 26 декабря 2017 года. В нём Максименко обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Прокурор просил для осуждённого 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 165 млн рублей.

По словам прокурора Бориса Локтионова, приговор справедливый, однако адвокаты Максименко намерены его оспорить.