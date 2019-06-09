По совету Трампа: Джонсон не считает нужным «выписывать чек» ЕС на $50 млрд за брексит

Кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны Борис Джонсон заявил, что не считает нужным «выписывать чек» Брюсселю до достижения окончательной сделки по брекситу. Ранее согласованная сумма «отступных» составляет £39 млрд ($50 млрд). Как подчеркнул Джонсон, «деньги будут удержаны до тех пор, пока у Лондона не будет ясности относительно дальнейших шагов». Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании не платить ЕС эту сумму. Также американский лидер открыто поддержал кандидатуру Джонсона на пост главы тори. В Соединённом Королевстве расценили заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела государства. Эксперты указывают, что Лондон может пойти на «жёсткий» брексит, а затем сближение с Соединёнными Штатами. Как отмечают аналитики, если Джонсон займёт кресло премьер-министра, такой сценарий вполне вероятен.

Кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока не видит смысла выплачивать Евросоюзу £39 млрд ($50 млрд) «отступных» за брексит.

Как рассказал экс-глава британского МИД в интервью газете The Sunday Times, друзьям и партнёрам Великобритании следует понимать, что «деньги будут удержаны до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших шагов».



«Я всегда считал необычным, что мы должны согласиться выписать полный чек ещё до достижения окончательной сделки», — пояснил свою точку зрения Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон — один из ключевых кандидатов на пост главы Консервативной партии Великобритании. Политик, который выиграет внутрипартийные выборы, автоматически станет премьер-министром страны.

Помимо Джонсона, на пост претендуют более десяти кандидатов, в том числе нынешний глава МИД Джереми Хант, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и бывший министр по делам брексита Доминик Рааб.

Лидерами гонки считают Джонсона и Гоува, однако итоги последних опросов показывают, что оба кандидата не пользуются доверием британцев. Согласно исследованию службы BMG Research, опубликованному в газете Independent, Гоуву не доверяют 55% респондентов, а Джонсону — 53%.

Предполагается, что имя нового руководителя тори станет известно во второй половине июля. До этого момента обязанности премьер-министра будет исполнять Тереза Мэй, которая в мае анонсировала свою отставку. В пятницу, 7 июня, она сложила полномочия лидера консерваторов.

Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Джонсона можно считать одним из фаворитов гонки, поскольку он предлагает сценарий брексита, который значительно отличается от плана Мэй.

«Двигаться дальше в том направлении, в котором шла Мэй, — значит привести партию к полному политическому банкротству, рейтинг и так сейчас очень низкий. Партии нужно обрести хоть какую-то позицию», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Брутера, Джонсон готов пойти на крайние меры — выход Великобритании из ЕС без сделки. Политолог указал, что Мэй изначально заняла проигрышную позицию.

«Требовать голосовать за соглашение, прекрасно зная, что никто не проголосует, и при этом без соглашения не выходить — подставлять себя, страну, партию, политическую систему и избирателей», — считает эксперт.

«Я бы на их месте не стал платить»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании не следует платить ЕС «отступные» в рамках брексита.

«Я бы на их месте не стал платить $50 млрд, — заявил американский лидер в интервью газете The Sunday Times. — Это огромная сумма».

Вместе с тем Трамп посоветовал следующему премьеру Великобритании вывести страну из состава Евросоюза без сделки.

«Если не получается добиться желаемой вами сделки, справедливой сделки, тогда уходите», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома пообещал Лондону «феноменальную сделку», как только Великобритания покинет ЕС. Он назвал Соединённое Королевство «крупнейшим инвестором в американскую экономику и крупнейшим рынком экспорта для Европы». По словам Трампа, потенциал нового соглашения с Великобританией превышает текущие показатели торговых отношений в два-три раза.

Кроме того, Трамп публично поддержал кандидатуру Джонсона на пост британского премьера.

«Я знаю разных участников (претендентов на пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра. — RT). Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен», — сказал Трамп в интервью The Sun.

Примечательно, что визит американского лидера в Лондон в начале июня сопровождался протестами. В демонстрациях приняли участие представители различных организаций и объединений, в том числе экологические активисты и антиглобалисты.

Заявления главы Белого дома о том, как стоит поступать Лондону, многие британские политики расценили как попытку повлиять на внутренние дела государства. Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал высказывания Трампа «неприемлемым вмешательством» в британскую демократию.

Мэр Лондона и член Лейбористской партии Садик Хан придерживается того же мнения. По словам политика, президент США пытается «бессовестно вмешаться» в процесс избрания лидера консерваторов. Дональда Трампа также раскритиковал глава партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отмечает, что Трамп — противник международных блоков и союзов, которые могут проводить совместную политику по отношению к США. По словам эксперта, именно поэтому американский лидер рассчитывает на ослабление единой Европы.

«Он считал, что Британия — первая ласточка, а ЕС будет и в дальнейшем распадаться на отдельные блоки и государства. Таким образом, для США открываются новые перспективы и возможности для развития экономики и открытия европейского рынка», — говорит эксперт.

Как подчёркивает Ерёмина, в Британии многие трактуют заявления Трампа как вмешательство.

«И без него британцы уже показали, что они настроены евроскептично и не нуждаются в той или иной поддержке. Трамп бежит впереди паровоза, раздражая британцев», — заключила эксперт.

«Джонсон точно такой же, только без деловой хватки»

Во время визита президента США в Великобританию в СМИ появилась информация, что Борис Джонсон отказался провести встречу с Трампом. Политики ограничились телефонным разговором.

Как полагают эксперты, Джонсон действует очень осторожно и именно поэтому отклонил предложение главы Белого дома. Такое мнение, в частности, высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он считает, что, если Джонсон станет премьером, он всё же выплатит «отступные», но сейчас ему выгодно утверждать обратное.

«Среди британцев мнения по данному вопросу разделились. Но, судя по тому, какое заявление сделал Джонсон, большинство всё-таки за «жёсткий» выход, за то, чтобы не платить. Собственно, Борис Джонсон и уловил данный тренд, решил его капитализировать», — заключил эксперт.

Трамп и Джонсон в определённой степени психологически очень близки, отметил доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

«Если у Джонсона всё сложится благополучно с его продвижением, если он придёт к власти, то с Трампом он очень быстро договорится. Вернее, Трамп с ним договорится, никаких столкновений не будет», — предположил эксперт в беседе с RT.

Джонсон — наиболее удобная для США фигура на посту британского премьера, считает Манойло.

«Трамп знает, каким образом воздействовать на Джонсона, чтобы он делал то, что ему скажут. По характеру он точно такой же, только без деловой хватки Трампа», — считает эксперт.