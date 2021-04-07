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По собственному желанию: Путин принял отставку главы Республики Тыва

07 апреля 2021, 21:25  •  76 • В России
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Он отправлен в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Президент провёл с ним рабочую встречу в формате видеоконференции, выразив уверенность, что Ховалыг справится с решением текущих вопросов. Как сообщили в ЦИК, досрочные выборы главы Республики Тыва пройдут в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.
 
РИА Новости © Алексей Дружинин
 

В среду, 7 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва». Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.

«Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Кара-оол руководил регионом с 2007 года. За этот период он неоднократно награждался государственными наградами. Его наградили орденом Славы и чести РПЦ II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы и медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Тем же указом временным исполняющим обязанности главы Тувы назначен Владислав Ховалыг.

«Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва», — подчёркивается в документе.

  • Шолбан Кара-оол и Владислав Ховалыг
  • Reuters
  • © vk.com

Путин уже провёл с ним рабочую встречу, объявив о назначении. Глава государства отметил, что весь рабочий путь Ховалыга связан с родной для него республикой, а также поинтересовался, решением каких проблем региона врио Тувы займётся в первую очередь.

«Главное направление, Владимир Владимирович, сейчас — чёткая реализация недавно принятого индивидуального плана социально-экономического развития Республики Тыва. Нужно будет изучить опыт развития экономики Тывы на различных этапах. Прежде всего считаю, что нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую занятость местного населения: это и лёгкая (промышленность), и переработка, переработка сельхозсырья», — заявил Ховалыг.

Он указал, что жители республики сталкиваются с «большим энергодефицитом» и высокими тарифами на электроэнергию. Врио главы Тувы также попросил снизить стоимость угля, особенно отпускаемого для населения и бюджетной сферы, при этом подчеркнув, что разведзапасы сырья составляют около 20 млрд тонн. 

Кроме того, Ховалыг рассказал об экологических проблемах Кызыла, назвав необходимые для улучшения воздушной атмосферы действия.

Тува — аграрная республика, однако в сельских и муниципальных районах отсутствует работа, из-за чего происходит большой отток сельского населения, заметил он.

«Если вы окажете доверие, мне нужна будет неделя-полторы, чтобы войти в ситуацию, ознакомиться плотно и уже в ближайшее время более конкретно, точно доложить о ситуации», — добавил он.

В ответ российский лидер отметил опыт Ховалыга, выразив уверенность, что тот справится с новым объёмом работы, а также пообещал оказать ему поддержку: «Но надо входить, конечно, в курс дела уже сейчас, немедленно».

«Вопросов много, подлежащих решению, в республике, вы это хорошо знаете. Но они носят в значительной степени объективный характер, непростые к решению, но нужно этим заниматься, в том числе и по тем моментам, которые вы сейчас затронули. Давайте приступайте к работе», — констатировал Путин.

  • kremlin.ru

Владислав Ховалыг родился 24 декабря 1967 года. В начале 1990-х годов он работал специалистом по правовым вопросам госкомитета по имуществу Тувы. С 1994-го занимал пост главы территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве. В 2004 году назначен начальником департамента госзакупок регионального Минфина. В период 2007—2008 годов занимал пост министра земельных и имущественных отношений Тувы.

С 2008 года в течение десяти лет занимал должность мэра столицы Республики Тыва — Кызыла. После ухода с этого поста в ноябре 2018-го возглавил АО «Тываэнергосбыт».

Ховалыг также отмечен различными госнаградами, в числе которых благодарственное письмо от президента РФ, почётные грамоты главы Тувы, нагрудный знак МЧС «За заслуги» и медаль «За вклад в развитие города Кызыла».

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко, досрочные выборы главы Республики Тыва пройдут в единый день голосования.

«В соответствии со статьёй 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» плановые выборы главы Республики Тыва должны состояться в единый день голосования — 19 сентября 2021 года», — цитирует его ТАСС.

В марте на эту же дату были назначены досрочные выборы губернатора Пензенской области. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Чиновник был задержан по делу о взятке на сумму, превышающую 31 млн рублей. Позднее президент назначил Олега Мельниченко врио главы региона. 

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